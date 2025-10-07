Осенний маникюр на октябрь 2025 года: пять свежих трендов, которые стоит попробовать уже сейчас

Тренды в маникюре в октябре 2025 года / © unsplash.com

Реклама

Профессиональные мастера советуют выбирать между классикой и современными экспериментами, учитывая форму ногтей и свой стиль.

“В этом сезоне выделяются два направления, — отмечает мастер и посол The Gel Bottle Шеник Докинс. — Максималистские дизайны с горошком, контрастными цветами и разными мотивами на каждой руке создают яркий эффект. Второе направление — минималистичные французские кончики, которые повторяют естественную улыбку ногтя и его цвет, обеспечивая аккуратный и чистый вид. Для точности важно использовать тонкую кисть”.

Мастер Анна Тейлор добавляет, что классический французский маникюр в этом году получает современное переосмысление. “Глубокие французские кончики удлиняют ногти, а абстрактные элементы с хромом и 3D-акценты делают образ современным и выразительным. Узор под черепаху и магнитные гель-кончики добавляют роскошь и стиль”, — объясняет она.

Реклама

Что следует отложить на следующие сезоны? Фруктовые мотивы и пастельные оттенки постепенно выходят из моды. Тред — спокойные светлые оттенки (фисташковый, васильковый) и роскошные глянцевые темные, металлические и перламутровые тона.

Топ-5 трендов осеннего маникюра 2025 года

Горох “Горячий шоколад”

Горох “Горячий шоколад” / © Фото из открытых источников

Теплый коричневый фон с белыми горошинами. Легкий для самостоятельного выполнения или салонного дизайна, сочетает элегантность и игривость.

Акварельный хром

Акварельный хром / © amazon.com

Омбре из глубоких осенних и ярких каменных тонов с прозрачным хромовым пластом для плавного перехода между сезонами.

Черный французский маникюр

Черный французский маникюр / © amazon.com

Классический французский дизайн в современном исполнении: черный кончик вместо белого. Подходит для любой длины ногтей и коротких форм.

Реклама

Глянцевый “Черепаховый”

Глянцевый “Черепаховый” / © etsy

Комбинация янтарного, коричневого и черного цветов с глянцевым топом. Классика природы, адаптированная для осеннего сезона.

Бордовое сияние

Бордовое сияние / © Facebook

Насыщенный оттенок “черная вишня” для элегантного классического маникюра. Подходит для длинных и коротких ногтей, универсальный и стильный выбор.