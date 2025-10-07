- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 2 мин
Осенний маникюр на октябрь 2025 года: пять свежих трендов, которые стоит попробовать уже сейчас
Октябрь 2025 года диктует новые правила в мире маникюра: яркие летние оттенки и белоснежные дизайны уступают место более насыщенным и стильным сезонным решениям.
Профессиональные мастера советуют выбирать между классикой и современными экспериментами, учитывая форму ногтей и свой стиль.
“В этом сезоне выделяются два направления, — отмечает мастер и посол The Gel Bottle Шеник Докинс. — Максималистские дизайны с горошком, контрастными цветами и разными мотивами на каждой руке создают яркий эффект. Второе направление — минималистичные французские кончики, которые повторяют естественную улыбку ногтя и его цвет, обеспечивая аккуратный и чистый вид. Для точности важно использовать тонкую кисть”.
Мастер Анна Тейлор добавляет, что классический французский маникюр в этом году получает современное переосмысление. “Глубокие французские кончики удлиняют ногти, а абстрактные элементы с хромом и 3D-акценты делают образ современным и выразительным. Узор под черепаху и магнитные гель-кончики добавляют роскошь и стиль”, — объясняет она.
Что следует отложить на следующие сезоны? Фруктовые мотивы и пастельные оттенки постепенно выходят из моды. Тред — спокойные светлые оттенки (фисташковый, васильковый) и роскошные глянцевые темные, металлические и перламутровые тона.
Топ-5 трендов осеннего маникюра 2025 года
Горох “Горячий шоколад”
Теплый коричневый фон с белыми горошинами. Легкий для самостоятельного выполнения или салонного дизайна, сочетает элегантность и игривость.
Акварельный хром
Омбре из глубоких осенних и ярких каменных тонов с прозрачным хромовым пластом для плавного перехода между сезонами.
Черный французский маникюр
Классический французский дизайн в современном исполнении: черный кончик вместо белого. Подходит для любой длины ногтей и коротких форм.
Глянцевый “Черепаховый”
Комбинация янтарного, коричневого и черного цветов с глянцевым топом. Классика природы, адаптированная для осеннего сезона.
Бордовое сияние
Насыщенный оттенок “черная вишня” для элегантного классического маникюра. Подходит для длинных и коротких ногтей, универсальный и стильный выбор.