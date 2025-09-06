Осенний must-have – джинсовая рубашка: как и с чем носить, чтобы выглядеть стильно

Джинсовая рубашка. / © Associated Press

В новом сезоне джинсовая рубашка уверенно возвращается в уличный стиль, ведь удобная и функциональная. Ее секрет – в органическом сочетании с любой одеждой – от структурированного блейзера до бохо-платья.

ТСН.ua рассказывает о семи беспроигрышных способах носить джинсовую рубашку по материалам Vogue.

С блейзером и классическими брюками

Одно из самых интересных сочетаний – стили оверсайз в сочетании с более формальной одеждой. Например, под структурированным блейзером или заправленным в брюки. Такое сочетание подходит как для офиса, так и для прогулки. Добавьте лоферы, туфли на каблуке или модные кроссовки, чтобы завершить образ.

Джинс с джинсом

В течение многих лет тотальный деним-лук считали безвкусицей. Впрочем, сейчас такое сочетание очень модно. Секрет денима заключается в сочетании оттенков или фактур и добавлении аксессуаров. Например, рубашка с темными джинсами, яркий ремень или кожаная сумка.

С платьем

Такое сочетание – хороший случай носить свои любимые летние платья осенью. Идеальный образ – джинсовая рубашка поверх платья-комбинации, с платьем из легкой или трикотажной ткани. Закатайте рукава, добавьте бусы или платок на шею – и скорее на прогулку.

Завязанная на талии

Завязанная на талии рубашка поверх юбки или брюк с высокой талией подчеркивает фигуру и придает неожиданный акцент простому образу. Деним-рубашка хорошо сочетается с легкими тканями, с юбкой меди или с широкими джинсами темного цвета.

С совершенно неожиданными вещами

Джинсовая рубашка сочетается с тем, что теоретически не сочетается – как с тюлевой юбкой, металлизированными брюками, кожаными вещами или даже животным принтом.

В формате платья

Существует множество разновидностей платьев из этой ткани. Еще одним очень хорошим вариантом будет приобрести рубашку на несколько размеров больше и носить ее как платье, накидку или в более расслабленных и оверсайз-образах.

Как куртку

Еще одна идея для осеннего образа – верхняя одежда. Джинсовая рубашка – это незаменимый и универсальный базовый элемент гардероба. Просто наденьте под нее любимую футболку или майку.

