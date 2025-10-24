сад / © Pexels

Многие садоводы традиционно берутся за обрезку осенью, готовя растения к зиме. Однако специалисты предупреждают: эта привычка может больше навредить, чем помочь.

По словам эксперта Люси Тейлор из Vine House Farm Bird Foods, лучше всего позволить многолетним растениям естественно перегнить. Это не только обогащает почву азотом и углеродом, но и помогает дикой природе. Гниющая растительность создает укрытие для насекомых и червей, которые становятся важным источником пищи для птиц зимой.

«Польза для дикой природы заключается в том, что земля непосредственно под гниющей растительностью по крайней мере частично защищена от мороза, что позволяет беспозвоночным, таким как насекомые, находить укрытие или зимовать, которые, в свою очередь, становятся пищей для птиц», — отметила эксперт.

Также специалист советует не убирать полностью опавшие листья. Хотя раньше садоводы были «одержимы чистыми газонами», сейчас это отношение постепенно меняется.

«Создавайте кучи листьев в углах вашего сада, раскладывайте их по бордюрам или, за исключением дорожек и внутренних двориков, просто оставьте их там, где они упали», — добавила Тейлор.

Кроме того, собранные листья можно использовать повторно. Если сложить их в мусорные пакеты и оставить до следующего года, они превратятся в натуральную мульчу.

Напомним, чтобы сад оставался нарядным даже в холода, комбинируйте растения с разными сроками цветения и цветами листьев. Так вы создадите эффект постоянной смены красок — от начала лета до глубокой осени.