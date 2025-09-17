Осенняя посадка клубники: три секрета для хорошего урожая от опытного садовода

Осенняя посадка клубники

Осень — идеальное время, чтобы позаботиться о предстоящем урожае клубники. Высадка кустов в сентябре-октябре позволяет им укорениться и окрепнуть до наступления морозов, что является залогом успешного плодоношения в следующем году. Этот процесс несложный, но требует внимания к деталям, начиная с подготовки почвы и заканчивая первым осенним уходом. Секретами осеннего посадки клубники поделился опытный садовник.

1. Подготовка почвы и саженцев клубники

В первую очередь нужно позаботиться о подготовке почвы. Для посадки клубники идеально подходит солнечная грядка. Перед высадкой почву необходимо тщательно подготовить.

Для этого на 2 квадратных метра земли рекомендуется внести два больших ведра перегноя. Кроме органических удобрений, добавьте суперфосфат. Это маломобильный элемент, который не мигрирует в грунт, поэтому его важно внести именно в зону корней. Обычно используют 30–60 г суперфосфата на 1 квадратный метр. Равномерно рассыпьте удобрение и перекопайте грядку, чтобы оно попало в грунт.

Подготовьте рассаду к высадке, а именно, удалите поврежденные, сухие или больные листья. Если есть усы — их тоже нужно обрезать.

Если вы сажаете рассаду поздней осенью, не стоит удалять много листьев. Оставьте его, чтобы куст смог нарастить корневую систему.

2. Как посадить клубнику для хорошего укоренения и роста

Для посадки клубники используйте следующую схему:

Расстояние между рядами — примерно 30 см.

Расстояние между кустами в ряду — также около 30 см.

Непосредственно перед посадкой подготовьте раствор для подкормки. Для этого подойдет любой укоренитель, лучше всего взять содержащий азот, фосфор, калий и янтарную кислоту. Он активизирует развитие корневой системы и помогает растениям быстрее прижиться. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы приготовить раствор.

После подготовки грядки можно приступать к посадке. Делайте лунки, размер которых соответствует размеру земляного кома. Осторожно извлеките рассаду из горшка, не повредив корни.

Важно не углублять сердцевину куста в грунт. Она должна находиться на уровне земли.

После посадки хорошо полейте каждый куст приготовленным укоренительным раствором. Это обеспечит необходимое питание и будет способствовать быстрому укоренению.

3. Нужно ли обрабатывать клубнику от вредителей и болезней

Первые 10 дней после посадки критически важны. В настоящее время растение адаптируется и укореняется, поэтому не следует проводить каких-либо обработок, чтобы не создавать дополнительный стресс. Через 10 дней, когда кусты окрепнут, проведите профилактическую обработку от вредителей и болезней. Это обеспечит клубнике здоровый рост и защиту на осенне-зимний период. Для обработки можно использовать различные фунгициды (например, «Квадрис») и инсектициды.