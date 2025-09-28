Чем обработать фруктовые деревья осенью / © www.freepik.com/free-photo

Осень — лучшее время для того, чтобы подготовить сад к новому сезону. Многие дачники игнорируют осеннюю обработку деревьев, а зря, именно она защищает плодовые культуры от грибковых инфекций, которые хранятся в коре, опавших листьях и почве. Профессиональные агрономы советуют простое решение: всего одна процедура осенью способна полностью остановить развитие парши и плодовой гнили, которые ежегодно забирают значительную часть урожая.

Каким препаратом обработать сад осенью, чтобы не было плодовой гнили и парши в следующем году

Наиболее эффективным средством считается бордоская жидкость — классический фунгицид, проверенный десятилетиями. Она безопасна, если ее правильно использовать, уничтожает споры грибков и обеззараживает поверхность коры. Благодаря медному купоросу в составе препарат образует защитный слой, не позволяющий болезням проснуться весной.

Альтернативой может стать железный купорос. Он не только борется с грибковыми инфекциями, но и дополнительно насыщает деревья микроэлементами, делая их сильнее.

Как правильно проводить обработку сада осенью

Уберите опавшие листья, ветки и плоды, которые остались на земле. Тщательно осмотрите кору, уберите лишайники и трещины, где могут зимовать возбудители. Приготовьте раствор медного или железного купороса в соответствии с инструкцией. Отделайте кроны деревьев и землю вокруг ствола. Делайте процедуру в сухую погоду, когда температура не ниже +5 °C.

Почему обработку сада важно сделать именно осенью

Зимой возбудители грибковых заболеваний спокойно «спят» под корой и в почве. Если не уничтожить их осенью, весной они активируются и начнут мгновенно заражать молодые побеги и плоды. В результате появляется парша, плодовая гниль и даже черный рак. Осенняя обработка — это своеобразный щит, гарантирующий здоровый сад и щедрый урожай следующим летом.