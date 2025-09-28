- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 491
- Время на прочтение
- 2 мин
Осенью обработайте свой сад этим препаратом — и в следующем году парши и плодовой гнили не будет
Этот простой метод поможет защитить плодовые деревья от заболеваний и сохранит весь урожай в следующем сезоне.
Осень — лучшее время для того, чтобы подготовить сад к новому сезону. Многие дачники игнорируют осеннюю обработку деревьев, а зря, именно она защищает плодовые культуры от грибковых инфекций, которые хранятся в коре, опавших листьях и почве. Профессиональные агрономы советуют простое решение: всего одна процедура осенью способна полностью остановить развитие парши и плодовой гнили, которые ежегодно забирают значительную часть урожая.
Каким препаратом обработать сад осенью, чтобы не было плодовой гнили и парши в следующем году
Наиболее эффективным средством считается бордоская жидкость — классический фунгицид, проверенный десятилетиями. Она безопасна, если ее правильно использовать, уничтожает споры грибков и обеззараживает поверхность коры. Благодаря медному купоросу в составе препарат образует защитный слой, не позволяющий болезням проснуться весной.
Альтернативой может стать железный купорос. Он не только борется с грибковыми инфекциями, но и дополнительно насыщает деревья микроэлементами, делая их сильнее.
Как правильно проводить обработку сада осенью
Уберите опавшие листья, ветки и плоды, которые остались на земле.
Тщательно осмотрите кору, уберите лишайники и трещины, где могут зимовать возбудители.
Приготовьте раствор медного или железного купороса в соответствии с инструкцией.
Отделайте кроны деревьев и землю вокруг ствола.
Делайте процедуру в сухую погоду, когда температура не ниже +5 °C.
Почему обработку сада важно сделать именно осенью
Зимой возбудители грибковых заболеваний спокойно «спят» под корой и в почве. Если не уничтожить их осенью, весной они активируются и начнут мгновенно заражать молодые побеги и плоды. В результате появляется парша, плодовая гниль и даже черный рак. Осенняя обработка — это своеобразный щит, гарантирующий здоровый сад и щедрый урожай следующим летом.