Ошибается каждый второй: специалисты назвали вещи, которые нельзя стирать слишком часто

Оказывается, некоторые вещи нельзя стирать слишком часто, потому что они могут просто испортиться.
Деним
Оказывается, какие-либо вещи из джинсовой ткани, в частности, и любимые джинсы, нельзя стирать слишком часто. Если вы будете продолжать так делать, то одежда сядет и потеряет свою форму, будет выглядеть усталым.
Специалисты утверждают, что джинсы можно смело носить не менее шести раз, прежде чем бросить в корзину для грязного белья.
Кашемир и шерсть
Прежде всего, следует отметить, что изделия из этих материалов нуждаются в особом уходе. Если их стирать слишком часто, они очень быстро изнашиваются. В результате одежда будет выглядеть более старым, чем это на самом деле.
Чаще из-за постоянной стирки вещи из шерсти и кашемира покрываются колтунами, теряют свою форму.
Плавки и купальники
Их действительно нужно стирать каждый раз после использования, но только в том случае, если вы контактировали с морской водой или хлоркой.
В остальных случаях купальники и плавки можно просто прополоскать чистой проточной водой руками и вывесить сушиться на свежий воздух.
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