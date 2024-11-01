Ошибается каждый второй: специалисты назвали вещи, которые нельзя стирать слишком часто

Оказывается, некоторые вещи нельзя стирать слишком часто, потому что они могут просто испортиться.

Деним

Оказывается, какие-либо вещи из джинсовой ткани, в частности, и любимые джинсы, нельзя стирать слишком часто. Если вы будете продолжать так делать, то одежда сядет и потеряет свою форму, будет выглядеть усталым.

Специалисты утверждают, что джинсы можно смело носить не менее шести раз, прежде чем бросить в корзину для грязного белья.

Кашемир и шерсть

Прежде всего, следует отметить, что изделия из этих материалов нуждаются в особом уходе. Если их стирать слишком часто, они очень быстро изнашиваются. В результате одежда будет выглядеть более старым, чем это на самом деле.

Чаще из-за постоянной стирки вещи из шерсти и кашемира покрываются колтунами, теряют свою форму.

Плавки и купальники

Их действительно нужно стирать каждый раз после использования, но только в том случае, если вы контактировали с морской водой или хлоркой.

В остальных случаях купальники и плавки можно просто прополоскать чистой проточной водой руками и вывесить сушиться на свежий воздух.

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