Ошибаются практически все: как правильно натирать сыр – полезный лайфхак

Натирание сыра – достаточно хлопотное и не очень приятное дело, особенно когда на это мало времени. Однако украинский блогер Диана Головец поделилась простым методом, который поможет упростить этот процесс и сэкономить кучу времени для более приятных дел. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Главред", как правильно натирать сыр, чтобы не тратить на это много времени.

Большинство хозяек натирают сыр традиционным способом, который на самом деле считается неправильным, и вот почему. Речь идет об использовании терки в вертикальном положении. Диана Головец отмечает, что терку не следует ставить на дощечку или тарелку, а лучше ее перевернуть и положить на поверхность и натирать сыр, двигаясь вперед-назад.

Такой способ натирания сыра, как говорит блоггер, занимает меньше времени и усилий. К тому же, преимуществом этого трюка является то, что натертый сыр можно пересыпать в тарелку одним движением, а не встряхивать его по несколько раз с терки.

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