Ошибка, из-за которой комнатные растения погибают: как и когда правильно вносить удобрения

Комнатные растения тоже нуждаются в подкормке — иначе со временем они начинают терять силу и привлекательный вид. В отличие от растений в открытом грунте, зелень в горшках имеет ограниченный запас питательных веществ, который постепенно истощается. Именно поэтому без удобрений не обойтись.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Специалист по уходу за растениями Патрик Гиллман объясняет: в отличие от растений в открытом грунте, домашние любимцы в горшках полагаются лишь на те питательные вещества, которые получают от владельца. Без регулярной поддержки их рост замедляется, а вид ухудшается.

Какое удобрение выбрать

По словам Гиллмана, самая распространенная ошибка — использование неподходящего или чрезмерного удобрения. Это может навредить даже больше чем недостаток питательных веществ.

Эксперт советует отдавать предпочтение водорастворимым органическим удобрениям, например рыбным эмульсиям. Они действуют мягче и обеспечивают более длительное питание, чем химические аналоги.

Как правильно вносить подкормки

Перед использованием удобрение следует развести в воде. Оптимальная пропорция — от ¼ до ½ чайной ложки на галлон воды. Гиллман рекомендует немного увеличивать объем воды, чем указано в инструкции, чтобы избежать риска повреждения корней.

Еще один совет — сначала полить растение обычной водой. Влажная почва помогает равномерно поглощать удобрения и уменьшает риск ожога. Если вы используете рыбную эмульсию и боитесь запаха — он выветривается за день-два. Также важно опорожнить поддон под горшком, чтобы удалить избыток жидкости.

Удобрять комнатные растения следует с конца марта до середины сентября, примерно раз в две-три недели. Зимой и осенью подкормки прекращают — в этот период растения переходят в фазу замедленного роста и потребляют меньше питательных веществ.

Весной стоит осмотреть растения и проверить, не тесно ли им в старых горшках. Если корешки начали выходить за пределы контейнера, пора пересадить растение в больший горшок. Во время пересадки уместно добавить немного компоста.

Растения, которые не любят частых подкормок

Суккуленты и кактусы особенно чувствительны к избытку азота. Их Гиллман советует удобрять значительно реже — примерно раз в шесть недель. Качественная почва и компост в этом случае часто работают не хуже удобрений.

Напомним, чрезмерный или несвоевременный полив — одна из главных ошибок ухода за растениями. Садоводы объяснили, когда вода вредит и как этого избежать.