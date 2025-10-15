Ошибка, которая "убивает" одежду и утюг: как на самом деле нужно гладить вещи

Глажка / © Фото из открытых источников

Оказывается, многие не умеют правильно гладить, из-за чего любимая одежда растягивается и портится, а утюг быстро выходит из строя. Эксперты назвали самые распространенные ошибки, которые допускаются почти все, и раскрыли простые правила идеального утюжка, которые помогут сохранить ваши вещи в идеальном состоянии.

Об этом пишут «Новости Ю».

Самое первое и самое важное правило, которое часто игнорируют: гладить можно только совершенно чистые вещи. Если на ткани есть даже небольшое, едва заметное пятно, под действием высокой температуры оно глубоко проникнет в волокна. После этого вывести его будет практически невозможно.

Правильная техника: сверху вниз

Большинство людей водят утюгом хаотично или слева направо. Это грубая ошибка, которая приводит к растяжению и деформации ткани. Правильное направление движений — сверху вниз, вдоль волокон. Это сохраняет форму одежды.

Не все ткани все равно реагируют на влажную и температуру. Запомните эти простые правила:

Хлопок и лен: эти ткани «любят» влажную глажку, поэтому их можно гладить немного недосушенными.

Постельное белье: несмотря на то, что оно часто хлопковое, его не стоит гладить влагой, иначе оно потеряет свою мягкость.

ШЕРСТЬ: шерстяные вещи гладят сухими, но обязательно через влажную ткань (марлю или хлопчатобумажную салфетку) во избежание деформации.

Шелк и вельвет: можно гладить только с изнаночной стороны и едва теплым утюгом, если это разрешено на ярлыке.

Махровые полотенца: их лучше вообще не гладить. Высокая температура приминает ворсинки, из-за чего полотенца теряют свою пушистость и мягкость.

Как не «убить» утюг: два важных правила

Часто утюги ломаются не из-за заводского брака, а из-за неправильного использования. Чтобы ваша техника служила долго, соблюдайте два правила:

Не включайте паровой режим, если в резервуаре нет воды. Это может привести к перегоранию нагревательного элемента (ТЭН). Также не оставляйте воду в утюге после использования. Остатки воды приводят к образованию накипи, которая забивает отверстия для пара и может пачкать одежду.

Напомним, эксперты по клинингу поделились простыми лайфхаками, как почистить духовку от устаревшего жира и нагара без использования агрессивной химии. Среди самых действенных способов — использование обычной таблетки для посудомоечной машины, которой (смочив в теплой воде) протирают грязные поверхности, а также нанесение на ночь пасты из пищевой соды и воды.

Для финального блеска советуют распылить на остатки соды уксус, при этом не рекомендуется использовать металлические мочалки, чтобы не повредить поверхность духовки.