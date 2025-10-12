Ошибка, которой допускаются многие владельцы: почему нельзя оставлять котам свет на ночь

Кот / © Associated Press

Многие заботливые владельцы кошек оставляют включенным свет или ночник, чтобы их любимцу не было одиноко или страшно в темноте. Однако эксперты объясняют, что из-за уникального зрения коты в этом не нуждаются, а включенный свет может только мешать сну всей семьи и стимулировать нежелательную ночную активность.

Об этом пишет Сatster.

Кошачье зрение кардинально отличается от человеческого. Благодаря специальному слою в задней части отражающего свет глаза коты способны использовать даже минимальное количество освещения для эффективной ориентации в пространстве. Лунный свет из окна или луч от уличного фонаря этого им вполне достаточно, чтобы видеть почти идеально.

Важно понимать, что кошки — не ночные, а сумеречные животные. Их наибольшая активность приходится на сумерки и рассвет, когда охотится их потенциальная добыча. Именно поэтому ваш любимец может внезапно «оживать» вечером и будить вас рано утром.

Для здоровой взрослой кошки оставлять свет на ночь не только не нужно, но и может быть вредно для всеобщего покоя в доме.

Тьма является естественным сигналом к покою, тогда как свет может провоцировать кота на более громкие и активные игры. Также помогает установить распорядок дня. Выключение света в одно и то же время приучает кота к спящему режиму. Если свет горит постоянно, животное не понимает, когда пора отдыхать.

Котам не нужен свет, чтобы передвигаться по дому, находить лоток или миску с водой.

А даже небольшой луч света из-под двери может мешать вашему сну, не говоря уже о шуме от ночных игр кота.

Когда свет все же нужен: исключения из правила

Существуют только два случая, когда приглушенный ночной свет может быть полезен:

Для маленьких котят. В первые несколько дней после того, как котенка забрали у матери, ночник может помочь ему уменьшить стресс и быстрее адаптироваться к новому дому.

Для кошек с плохим зрением. Если у вашего животного есть проблемы со зрением (например, по возрасту или болезни), дополнительное освещение поможет ему безопаснее передвигаться.

5 советов, как успокоить кота ночью

Если ваш кот активен ночью даже в полной темноте, воспользуйтесь этими советами, чтобы наладить сон.

Обеспечьте активность днем. Утомляйте кота играми, головоломками и физическими упражнениями в течение дня, чтобы ночью он хотел спать. Создайте удобное место для сна. Убедитесь, что лежанка кота комфортна, мягка и расположена в тихом месте без сквозняков. Предложите тихие игрушки. Если кот все же хочет играть, оставьте ему мягкие мячики или игрушки-лизуны, не создающие шума. Соблюдайте режим. Кормите кота и ложитесь спать примерно в одно и то же время каждый день. Избегайте игры перед сном. Не играйте с котом непосредственно перед тем, как идти в постель. Последнее кормление должно быть минимум за час до сна

