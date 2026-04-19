Ошибка, которую делают миллионы: как правильно стоять под душем

Как принимать душ без риска для кожи / © pexels.com

Вопрос, о котором большинство людей даже не задумывается каждый день, внезапно стал темой активных дискуссий в соцсетях. А именно, как принимать душ без риска для кожи — стоять лицом к струе или спиной?

Спор вновь набрал популярность после вирусной корреспонденции в соцсети X, которая собрала более 1,8 млн просмотров, передает Daily Mail Online.

Что пишут пользователи

Пользователи разделились: одни настаивают, что комфортнее стоять спиной к воде, другие — что приятнее ощущать струю на лице.

Опрос YouGov показал, что общество фактически разделено пополам: 44% людей стоят лицом по душе, а 43% — спиной.

Впрочем, ученые и дерматологи имеют свое мнение на этот счет.

Что говорят медики

По словам экспертов, стоять спиной к воде может быть полезнее для кожи. Это помогает избежать попадания шампуня и кондиционера на лицо, что может вызвать раздражение, сыпь и укупорку пор. Более того, так уменьшается влияние горячей воды на нежную кожу лица, что позволяет сохранить ее естественный баланс и увлажнение.

В то же время другие специалисты советуют менять положение во время душа. Такой подход позволяет равномерно очищать тело и уменьшить длительное воздействие горячей воды на отдельные участки кожи, что может вызвать красноту или повышенную чувствительность.

Особо осторожными следует быть людям с чувствительной кожей, экземой или розацеа. В таких случаях рекомендуют использовать теплую, а не горячую воду и ограничивать время пребывания под прямой струей.

Интересно, что по данным исследования Университета Суррея, средняя продолжительность купания в душе в Великобритании составляет всего 6,7 минуты, хотя некоторые проводят под водой гораздо больше времени.

Следовательно, универсального ответа пока нет. Главное — заботиться о комфорте и здоровье кожи, а также не злоупотреблять горячей водой.

