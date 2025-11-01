ТСН в социальных сетях

Ошибка, которую делают почти все: неправильная сушка уничтожает вашу одежду — вот как избежать беды

В холодный сезон высушенная стирка быстро становится настоящим испытанием. Именно поэтому многие разлагают вещи прямо на батареях, даже не подозревая, что такая привычка вредит тканям.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Как нельзя сушить одежду

Как нельзя сушить одежду / © unsplash.com

Как объясняет Daily Express в своем материале, этот способ сушки может серьезно испортить одежду.

Модная эксперт Роза Франкен отмечает: горячая батарея и любая ткань — несовместимы. Резкий перегрев разрушает волокна, лишая материал эластичности, цвета и исходной структуры. В результате хлопок деформируется и становится твердым, шерсть теряет свою естественную упругость, а эластичные вещи — леггинсы, нижнее белье и другие стрейч-материалы — начинают безвозвратно растягиваться.

Негативное влияние распространяется на все типы тканей: от шерсти и полиэстера до тонких и деликатных, в частности, шелка и атласа. К тому же интенсивный локальный нагрев приводит к тускнению цветов — одежда буквально “выгорает” на батарее.

Эксперт советует полностью отказаться от такой сушки. Вместо этого следует установить сушилку для белья в теплом помещении. Там вещи высохнут равномерно, сохранят форму и яркость и прослужат значительно дольше.

