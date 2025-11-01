- Дата публикации
-
Ошибка, которую делают почти все: неправильная сушка уничтожает вашу одежду — вот как избежать беды
В холодный сезон высушенная стирка быстро становится настоящим испытанием. Именно поэтому многие разлагают вещи прямо на батареях, даже не подозревая, что такая привычка вредит тканям.
Как объясняет Daily Express в своем материале, этот способ сушки может серьезно испортить одежду.
Модная эксперт Роза Франкен отмечает: горячая батарея и любая ткань — несовместимы. Резкий перегрев разрушает волокна, лишая материал эластичности, цвета и исходной структуры. В результате хлопок деформируется и становится твердым, шерсть теряет свою естественную упругость, а эластичные вещи — леггинсы, нижнее белье и другие стрейч-материалы — начинают безвозвратно растягиваться.
Негативное влияние распространяется на все типы тканей: от шерсти и полиэстера до тонких и деликатных, в частности, шелка и атласа. К тому же интенсивный локальный нагрев приводит к тускнению цветов — одежда буквально “выгорает” на батарее.
Эксперт советует полностью отказаться от такой сушки. Вместо этого следует установить сушилку для белья в теплом помещении. Там вещи высохнут равномерно, сохранят форму и яркость и прослужат значительно дольше.