Ошибка, которую допускают почти все во время варки гречки: из-за нее каша получается невкусной

Как нужно варить гречку? Кажется, что этот вопрос очень прост, но, оказывается, не все знают, как это правильно делать.

Если вы просто выключите огонь плиты, снимете кастрюлю, откроете крышку и переложите кашу в тарелку, не удивляйтесь, что вкус блюда получится совсем не таким насыщенным, как хотелось бы.

Повара советуют не спешить выкладывать гречку на тарелку. Лучше после варки оставить кашу на время в кастрюле с закрытой крышкой. Только при соблюдении этого условия весь вкус блюда полностью раскроется.

Итак, как правильно действовать, если вы хотите сварить вкусную гречку? Когда с момента закипания воды прошло 12 минут (при этом 3 минуты должен быть максимальный, семь средний огонь и две минуты минимальный), снимите кастрюлю с плиты. Важно оставить крупу немного недоваренной, ее приготовление должно продолжаться уже не на плите.

Напомним, раньше мы рассказывали, как приготовить вкусные деруны и какой ингредиент ни в коем случае нельзя добавлять в это блюдо.

Также нельзя убирать крышку, иначе гречка получится невкусной. В таком виде блюдо должно постоять около 15 минут. Каша "упреет" под крышкой и ее вкус полностью раскроется. После этого можете смело накладывать гречку в тарелки.

Важно помнить, что для варки идеальной гречихи нужно взять правильное количество воды. Пропорции должны быть 1:2 (на 1 часть гречихи 2 части воды), в противном случае каша пригорит. Еще одно правило: после того, как вы засыпали гречку в кастрюлю и залили ее водой, нельзя перемешивать кашу.

А вот если вы любите сладкую кашу, следует отказаться от одного ингредиента. В гречку ни в коем случае нельзя добавлять сахар, потому что он нейтрализует все полезные свойства этой крупы. Можете смело добавлять сливочное масло, соль и различные специи по своему вкусу.

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