Ошибка, которую совершают 99% людей: проверьте, в каком месте холодильника вы храните молоко

Эксперты обнаружили, что 99% людей в течение всего этого времени неправильно хранили молоко в холодильнике. Узнай, принадлежите ли вы к 1%, которые всегда делали это так, как нужно.

Молоко – один из трех основных продуктов, часто покупаемых во многих семьях. Его используют для приготовления полезных завтраков и выпечки, а для некоторых людей чашка какао или кофе с молоком – неотъемлемая часть утра. Однако, как оказалось, многие люди в течение всего этого времени хранили молоко неправильно, что значительно сокращало его срок хранения.

После покупки молоко обычно хранят в холодильнике. Многие ставят его на узкую полочку в дверце, поскольку это удобно и экономит место. Однако эксперты канадской организации "Alberta Milk" в интервью Daily Express отмечают, что для более длительного сохранения свежести молока не стоит держать его именно в дверце.

Они объясняют, что эта часть холодильника является самой теплой, а когда вы открываете дверцу, температура в них меняется. Чтобы молоко оставалось свежим дольше, его лучше хранить на центральной полке, где температура стабильнее и холоднее. Молоко следует класть горизонтально, прижимая упаковку к задней стенке, где сохраняется постоянная холодная температура.

При покупке обязательно проверяйте дату разлива молока и выбирайте наиболее свежий продукт. Кроме того, обращайте внимание на условия хранения – молоко должно находиться в темном месте. По словам экспертов "Alberta Milk", под действием света молоко может потерять полезные вещества и витамины.

Читайте также: