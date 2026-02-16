ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
228
Время на прочтение
2 мин

Ошибка, которую совершает большинство хозяек: как гасить соду уксусом, чтобы тесто было идеальным

Правильный подход к самым простым приемам для выпекания помогает получить воздушное, легкое тесто без лишних добавок и неудачных экспериментов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как правильно тушить соду уксусом.

Как правильно тушить соду уксусом / © pexels.com

Когда хозяйки готовят блины, оладьи, кексы или пироги, главная цель — сделать тесто максимально пышным и нежным. Для этого используют дрожжи, разрыхлитель или пищевую соду. Именно с последней чаще всего возникает одна и та же ошибка.

Зачем гасить соду уксусом

Сода — щелочной компонент, который активируется только при контакте с кислотой. В результате реакции выделяется углекислый газ, образующий пузырьки в тесте. Именно они делают выпечку легкой и пышной.

Разрыхление происходит в два этапа:

  • при взаимодействии соды с кислотой;

  • при нагревании теста в духовке или на сковороде.

Если все сделано верно, оба этапа работают на результат.

Почему обычный способ — ошибочный

Самый распространенный метод — гасить соду уксусом в ложке или стакане, а затем добавлять в тесто. На первый взгляд реакция поражает: бурные пузыри, шипение —эффектно. Но пользы для теста почти нет.

Весь углекислый газ испаряется еще до попадания соды в тесто. В итоге:

  • первый этап разрыхления теряется;

  • сода уже нейтрализована и не поднимает тесто;

  • выпечка получается менее пышной.

Поэтому вопрос «нужно ли гасить соду уксусом заранее?» имеет однозначный ответ — нет.

Два правильных способа

  1. Способ 1. Гасить соду прямо в тесте — добавляйте соду к смеси сухих ингредиентов, затем поливайте уксусом и сразу перемешивайте. Реакция происходит внутри теста, а пузырьки газа остаются там, где они нужны.

  2. Способ 2. Профессиональный метод — этот способ считают наиболее эффективным:

  • соду смешивают с сухими ингредиентами (мука, сахар, какао);

  • уксус добавляют в жидкие компоненты (яйца, кефир, сметана, молоко);

  • сухие и жидкие смеси объединяют в финале.

Так реакция начинается уже в готовом тесте, а разрыхление происходит максимально эффективно.

Когда уксус не нужен

Если рецепт содержит кислые продукты:

  • кефир;

  • кислое молоко;

  • йогурт;

  • сметану;

  • лимонный сок;

В таком случае дополнительный уксус не требуется. Сода активируется сама, а излишняя кислота может изменить вкус выпечки.

Дата публикации
Количество просмотров
228
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie