Ошибка может стоить слишком дорого: можно ли курам давать снег вместо воды

Если вы держите кур, то хорошо знаете, что зимний период может создавать немало затруднений. Но можно ли вместо воды давать птицам снег? Давайте разберемся, чтобы раз и навсегда снять все сомнения!

Зимой куры остаются жить в своем курятнике, а не переезжают в тёплый дом с комфортными условиями. Уход за ними в этот период становится сложнее, особенно когда речь идет о доступе к воде. Из-за быстрого замерзания воды в поилках многие хозяева задумываются, заменить ли ее снегом. Попробуем разобраться и окончательно решить этот вопрос!

Снег не может полноценно заменить воду для кур, хотя некоторые могут считать иначе. Его объема и свойств недостаточно для нормальной работы организма птиц. К тому же, низкая температура снега может навредить, вызывая переохлаждение или даже болезни. Поэтому лучше снабдить кур теплой водой, чтобы избежать лишних проблем.

Куры нуждаются не только в влаге, а именно в воде, которая необходима для поддержания нормальной температуры тела, правильного пищеварения и общего здоровья. Употребление только снега не обеспечивает организм птиц необходимым количеством жидкости для этих процессов. Поэтому важно позаботиться о постоянном доступе кур к чистой воде.

Специалисты отмечают, что зимой, когда куры потребляют снег вместо воды, они тратят много энергии на его переваривание и подогрев. Поэтому у них может уменьшиться яйценоскость, а также будет ощущаться потеря энергии, что вряд ли порадует хозяев. Поэтому, хоть снег и может казаться удобным решением, он вовсе не полноценная замена воды.

Если температура опускается ниже нуля и вода в поилках замерзает, лучше использовать специальные подогреватели или находить способы, чтобы поддерживать воду в жидком состоянии. Другой вариант – регулярно менять замерзшую воду на свежую. Так вы снабдите своих кур всем необходимым и поможете им чувствовать себя хорошо даже в холодное время года.

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