Ошибка садоводов: какие 7 растений категорически не подходят для теплиц

Теплица / © УНИАН

Теплица создает идеальные условия для многих культур, но не все растения хорошо переносят жару, влажность и замкнутое пространство. Части из них нужны естественные температурные колебания или активная циркуляция воздуха, которую невозможно обеспечить под покрытием. Эксперты объясняют, какие виды лучше оставить в открытом грунте и почему.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

Декоративные травы

Эти растения нуждаются в свободном пространстве и постоянном движении воздуха. В теплице влажность быстро накапливается, что провоцирует грибковые инфекции и «опрокидывание» трав. По словам Линды Лангело из Университета штата Колорадо, отсутствие естественных перепадов температуры также вызывает ослабление и увядание стеблей.

Кактусы

Кактусы адаптированы к сухому климату, а тепличная влажность и тепло могут вызвать гниение корней. Лангело объясняет: растения активно накапливают воду, поэтому в закрытой среде риски избыточной влаги значительно возрастают. Исключение — виды, происходящие из теплых регионов и не имеют резких ночных похолоданий, например эхинопсисы или маммилярии.

Пионы

Для закладки бутонов пионам нужен длительный холодный период — до тысячи часов низких температур. В теплице такие условия невозможны, поэтому растение просто не зацветет. Кроме того, застойный, теплый воздух способствует развитию ботритиса и делает стебли хрупкими.

Лилия мира

Популярное комнатное растение не переносит тепличную жару. По словам Келли Фанк, резкие дневные перепады и чрезмерный свет обжигают листья, а высокая влажность провоцирует грибковые проблемы.

Калатея

Несмотря на тропическое происхождение, калатея чувствительна к прямой жаре: листья скручиваются, темнеют, а застой воздуха способствует появлению паутинного клеща. Фанк советует держать растение в стабильных условиях с мягким, рассеянным светом — например, в ванной или на кухне.

Потос

Неприхотливый в быту, потос плохо реагирует на прямое тепличное солнце. Листья выгорают, растение быстро пересыхает, а жара стимулирует появление мучнистых червецов. Лучше всего он чувствует себя в комнатах с умеренным непрямым освещением.

Папоротники

Хотя папоротники любят влажность, они плохо переносят резкие перепады температуры. Во многих теплицах в солнечные дни температура регулярно поднимается до 29-32 °C, что высушивает нежные листья и вызывает их преждевременное опадение. Специалисты советуют выращивать папоротники в прохладных, затененных помещениях или на улице — в защищенных от прямого солнца местах. Особенно хорошо эти растения чувствуют себя в комнатах, выходящих на север.

