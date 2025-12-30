- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
Ошибка садоводов: какие 7 растений категорически не подходят для теплиц
Теплицы продлевают сезон выращивания, но не все растения способны выдержать жару и высокую влажность. Опытные садоводы назвали культуры, которым в закрытом пространстве только вредит.
Теплица создает идеальные условия для многих культур, но не все растения хорошо переносят жару, влажность и замкнутое пространство. Части из них нужны естественные температурные колебания или активная циркуляция воздуха, которую невозможно обеспечить под покрытием. Эксперты объясняют, какие виды лучше оставить в открытом грунте и почему.
Об этом сообщило издание Martha Stewart.
Декоративные травы
Эти растения нуждаются в свободном пространстве и постоянном движении воздуха. В теплице влажность быстро накапливается, что провоцирует грибковые инфекции и «опрокидывание» трав. По словам Линды Лангело из Университета штата Колорадо, отсутствие естественных перепадов температуры также вызывает ослабление и увядание стеблей.
Кактусы
Кактусы адаптированы к сухому климату, а тепличная влажность и тепло могут вызвать гниение корней. Лангело объясняет: растения активно накапливают воду, поэтому в закрытой среде риски избыточной влаги значительно возрастают. Исключение — виды, происходящие из теплых регионов и не имеют резких ночных похолоданий, например эхинопсисы или маммилярии.
Пионы
Для закладки бутонов пионам нужен длительный холодный период — до тысячи часов низких температур. В теплице такие условия невозможны, поэтому растение просто не зацветет. Кроме того, застойный, теплый воздух способствует развитию ботритиса и делает стебли хрупкими.
Лилия мира
Популярное комнатное растение не переносит тепличную жару. По словам Келли Фанк, резкие дневные перепады и чрезмерный свет обжигают листья, а высокая влажность провоцирует грибковые проблемы.
Калатея
Несмотря на тропическое происхождение, калатея чувствительна к прямой жаре: листья скручиваются, темнеют, а застой воздуха способствует появлению паутинного клеща. Фанк советует держать растение в стабильных условиях с мягким, рассеянным светом — например, в ванной или на кухне.
Потос
Неприхотливый в быту, потос плохо реагирует на прямое тепличное солнце. Листья выгорают, растение быстро пересыхает, а жара стимулирует появление мучнистых червецов. Лучше всего он чувствует себя в комнатах с умеренным непрямым освещением.
Папоротники
Хотя папоротники любят влажность, они плохо переносят резкие перепады температуры. Во многих теплицах в солнечные дни температура регулярно поднимается до 29-32 °C, что высушивает нежные листья и вызывает их преждевременное опадение. Специалисты советуют выращивать папоротники в прохладных, затененных помещениях или на улице — в защищенных от прямого солнца местах. Особенно хорошо эти растения чувствуют себя в комнатах, выходящих на север.
Напомним, ранее мы сообщали, что зимняя посадка помогает выиграть время весной. Есть как минимум пять цветов, которые можно высадить уже в январе — без риска для растений.