Ошибка во время полива: 5 комнатных растений, которые не терпят жесткую воду

Жесткая водопроводная вода может медленно вредить комнатным растениям из-за накопления минералов. Эксперты назвали пять видов, которые реагируют на это наиболее остро.

Орхидея

Орхидея / © ТСН

Жесткая водопроводная вода может стать неприятным сюрпризом для некоторых комнатных растений: минералы накапливаются в почве, оставляют белые следы на листьях и вызывают высыхание их кончиков. Специалисты отмечают — прежде чем искать причину в освещении или болезнях, стоит обратить внимание именно на качество воды.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Садоводческие эксперты из Университета Миннесоты Робин Тротт и автор пособий по уходу за растениями Ли Миллер назвали растения, которые чаще всего страдают от повышенного содержания кальция, магния и железа в воде.

  • Паутинное растение

Одна из самых чувствительных к жесткой воде. Коричневые кончики листьев у паутинников часто возникают именно из-за фтора и солей, которые оседают на краях листьев и мешают корням поглощать влагу.

  • Лилия Мира

Это растение быстро реагирует на плохое качество воды — листья желтеют, края темнеют, а количество цветов уменьшается. Чаще всего проблемы вызывает фтор в водопроводной воде.

  • Орхидея

Орхидеи способны хорошо расти в комнатных условиях, но остаются прихотливыми к поливу. Жесткая вода приводит к накоплению минеральных отложений на листьях, поэтому для них рекомендована дождевая или дистиллированная вода.

  • Калатея

Растение с декоративными листьями, которое особенно страдает от тяжелых металлов, хлора и фтора. Их накопление в почве замедляет рост и вызывает темные края на листьях.

  • Молитвенное растение

Нуждается в постоянно влажной земле, поэтому соли из жесткой воды накапливаются быстрее. Это вызывает ожоги кончиков, потерю цвета и появление пятен.

Как помочь растениям

Эксперты советуют выбирать более мягкую воду. Лучший вариант — дождевая, которую легко собрать во дворе или балконе. Подойдет и дистиллированная вода. Если же приходится пользоваться водопроводной, ее можно оставить на сутки, чтобы выветрился хлор, хотя фтор и соли при этом не исчезнут.

Напомним, даже самые выносливые комнатные растения могут погибнуть из-за неправильного полива. Эксперты назвали шесть распространенных ошибок, которые постепенно уничтожают корневую систему и листья.

