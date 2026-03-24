Ошибки при хранении зимней одежды, которые вы делаете каждый год — исправьте их сейчас

Когда погода становится теплой, мы обычно прячем зимнюю одежду в шкаф.

Татьяна Мележик
Как правильно хранить зимнюю одежду

Как правильно хранить зимнюю одежду

Но если сделать это неправильно, к следующему сезону вещи могут прийти в негодность. Рассказываем, как сохранить куртки, пальто и свитера в идеальном состоянии.

Проверьте свой гардероб

Прежде чем убирать вещи на лето, разберитесь, что реально носили, а что пролежало всю зиму без дела. Вещи, которые не пригодились, можно отдать, продать или просто выбросить — оставляйте только то, что действительно носите.

Почистите и постирайте

Даже если одежда кажется чистой, на ней могут оставаться запахи и микрочастицы грязи. Перед хранением обязательно постирайте все вещи и тщательно высушите, чтобы избежать плесени и неприятного запаха.

Складывайте и раскладывайте правильно

  • Свитера и пуловеры — только сложенные, а не на плечиках.

  • Куртки и пальто — на вешалках в чехлах.

  • Шапки, шарфы и перчатки — в одной коробке.

  • Обувь — чистая, с бумагой внутри, в коробках.

Выберите подходящее место

Хранить одежду следует в сухом, прохладном помещении, подальше от солнца. Влажность и жара могут быстро испортить ткань.

Защитите от моли

Чтобы вещи не пострадали от моли, положите в шкаф лаванду, кедровые щепы или специальные средства. Так ваши зимние вещи останутся свежими до следующего сезона.

