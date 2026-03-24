- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 1 мин
Ошибки при хранении зимней одежды, которые вы делаете каждый год — исправьте их сейчас
Когда погода становится теплой, мы обычно прячем зимнюю одежду в шкаф.
Но если сделать это неправильно, к следующему сезону вещи могут прийти в негодность. Рассказываем, как сохранить куртки, пальто и свитера в идеальном состоянии.
Проверьте свой гардероб
Прежде чем убирать вещи на лето, разберитесь, что реально носили, а что пролежало всю зиму без дела. Вещи, которые не пригодились, можно отдать, продать или просто выбросить — оставляйте только то, что действительно носите.
Почистите и постирайте
Даже если одежда кажется чистой, на ней могут оставаться запахи и микрочастицы грязи. Перед хранением обязательно постирайте все вещи и тщательно высушите, чтобы избежать плесени и неприятного запаха.
Складывайте и раскладывайте правильно
Свитера и пуловеры — только сложенные, а не на плечиках.
Куртки и пальто — на вешалках в чехлах.
Шапки, шарфы и перчатки — в одной коробке.
Обувь — чистая, с бумагой внутри, в коробках.
Выберите подходящее место
Хранить одежду следует в сухом, прохладном помещении, подальше от солнца. Влажность и жара могут быстро испортить ткань.
Защитите от моли
Чтобы вещи не пострадали от моли, положите в шкаф лаванду, кедровые щепы или специальные средства. Так ваши зимние вещи останутся свежими до следующего сезона.