Как правильно хранить зимнюю одежду

Но если сделать это неправильно, к следующему сезону вещи могут прийти в негодность. Рассказываем, как сохранить куртки, пальто и свитера в идеальном состоянии.

Проверьте свой гардероб

Прежде чем убирать вещи на лето, разберитесь, что реально носили, а что пролежало всю зиму без дела. Вещи, которые не пригодились, можно отдать, продать или просто выбросить — оставляйте только то, что действительно носите.

Почистите и постирайте

Даже если одежда кажется чистой, на ней могут оставаться запахи и микрочастицы грязи. Перед хранением обязательно постирайте все вещи и тщательно высушите, чтобы избежать плесени и неприятного запаха.

Складывайте и раскладывайте правильно

Свитера и пуловеры — только сложенные, а не на плечиках.

Куртки и пальто — на вешалках в чехлах.

Шапки, шарфы и перчатки — в одной коробке.

Обувь — чистая, с бумагой внутри, в коробках.

Выберите подходящее место

Хранить одежду следует в сухом, прохладном помещении, подальше от солнца. Влажность и жара могут быстро испортить ткань.

Защитите от моли

Чтобы вещи не пострадали от моли, положите в шкаф лаванду, кедровые щепы или специальные средства. Так ваши зимние вещи останутся свежими до следующего сезона.