Ошибки при использовании удлинителей: какая техника представляет смертельную опасность в доме

Удлинитель / иллюстративное фото / © Credits

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Отсутствие достаточного количества розеток в доме часто вынуждает хозяев использовать удлинители и сетевые разветвители. Хотя такие устройства позволяют легко подключить несколько электроприборов в одном углу комнаты, подобное удобство нередко создает серьезную угрозу пожарной безопасности.

Эксперты предупреждают, что особого внимания и осторожности требует бытовая техника с высоким уровнем энергопотребления, ведь её неправильное подключение может привести к перегрузке сети, об этом сообщает издание Kobieta Interia.

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Удлинители подходят не для всех устройств: какие приборы могут стать причиной пожара и перегрузки сети

Сетевые разветвители и удлинители абсолютно безопасны при условии их правильного выбора и использования по назначению с учетом допустимой нагрузки. Основная опасность возникает тогда, когда к одной розеточной секции подключают сразу несколько энергоемких приборов. Это создает чрезмерную нагрузку на провод, вызывает его критический нагрев и может привести к расплавлению изоляции, повреждению проводки или даже пожару.

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Удлинители отлично подходят для маломощной техники, которая не создает высокой нагрузки на сеть. Через них можно без проблем подключать настольные лампы, зарядные устройства для гаджетов, а также стационарные компьютеры и ноутбуки.

В то же время бытовая техника с высоким уровнем потребления тока требует максимальной осторожности, особенно если несколько таких приборов должны работать одновременно. Прежде всего, категорически не рекомендуется подключать к одному удлинителю мощные электроприборы, такие как:

микроволновая печь,

стиральная машина,

холодильник,

электрический обогреватель,

посудомоечная машина,

электрический чайник,

тостер,

сушилка для белья.

Это не означает, что каждое из этих устройств будет вызывать перегрузку в любой ситуации. Мощность устройства и параметры конкретного удлинителя имеют решающее значение. Однако риск возрастает, когда несколько энергоемких устройств подключены к одному шнуру и работают одновременно.

Обычный электрический чайник или обогреватель потребляют очень много тока за короткое время. Если к тому же удлинителю подключить ещё один мощный прибор, кабель просто не выдержит такой нагрузки. Провод начнёт сильно нагреваться, расплавится и выйдет из строя, а в худшем случае это приведёт к короткому замыканию и пожару в доме.

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На какую предельную мощность на самом деле рассчитаны разветвители

Многие люди считают, что удлинители не выдерживают нагрузки свыше 1800 Вт, однако эта цифра отнюдь не является универсальным правилом для всех моделей.

Решающее значение имеют технические параметры каждого отдельного изделия. Большинство стандартных разветвителей рассчитаны на ток в 10 или 16 ампер. При стандартном напряжении 230 вольт устройство с маркировкой 16 ампер способно выдержать теоретическую мощность почти до 3680 Вт. Впрочем, это не означает, что удлинитель можно бездумно нагружать до предела, поэтому всегда важно ориентироваться на указания производителя.

Кроме того, количество розеток в розеточном блоке никоим образом не свидетельствует о его общей надежности. Наличие пяти или шести розеток не гарантирует, что в каждую из них можно одновременно включить по одному мощному электроприбору, ведь предельная нагрузка рассчитывается для всего устройства в целом, а не для отдельного гнезда.

Для крупной бытовой техники лучше всего использовать отдельную настенную розетку с надлежащей проводкой и избегать подключения нескольких энергоемких приборов к одному блоку. Перед включением удлинителя всегда полезно осмотреть шнур на предмет целостности, проверить маркировку и выяснить предельно допустимую мощность.

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Отметим, что фантомное, или скрытое, потребление электроэнергии возникает, когда выключенные приборы остаются подключенными к сети, и из-за режима ожидания, дисплеев, часов, таймеров, пультов и функции быстрого включения отдельные компоненты продолжают потреблять ток. Поскольку в доме таких приборов обычно десятки, привычка отключать на ночь технику, которой не пользуются, в частности телевизоры, микроволновые печи и зарядные устройства, помогает избежать излишнего потребления, а полностью устранить его можно только отключением от питания.

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