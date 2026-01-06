Ошибки садоводов зимой: какие растения категорически нельзя обрезать в январе

Обрезка / © Freepik

Реклама

Зимняя пауза в саду не означает, что пора хвататься за секатор. Британский садовод Саймон Ид предупреждает: спешка с зимней подрезкой может серьезно навредить растениям и испортить будущий сезон. Эксперт объясняет, какие культуры категорически не стоит трогать в январе и какие риски их ждут.

Об этом сообщило издание Express.

Ид отмечает, что сейчас уместно омолаживать только яблони и груши. Но для всех деревьев с косточками — слив, вишен, персиков — зимняя обрезка опасна. По его словам, работа с такими культурами в мороз повышает риск заражения бактериальным раком и болезнью «серебристых листьев». Эти инфекции способны не только приостановить рост, но и полностью уничтожить дерево. Лучшее время для формирования кроны косточковых — середина лета, когда тепло и сухо.

Реклама

Под запретом также декоративные ивы и кизилы. Хотя их часто обрезают в общественных парках зимой, Ид отмечает: раннее срезание ослабляет растение и не дает ему нормально восстановиться. Подобный риск касается и большинства вечнозеленых кустарников. Они не имеют энергетических запасов лиственных деревьев, поэтому обрезка в холодный сезон может лишить их сил на весенний старт. Молодые побеги, если и появятся во время оттепели, все равно погибнут от поздних морозов.

Среди исключений — магония. Если она уже отцвела и выглядит неопрятной, ее можно подрезать именно сейчас, чтобы стимулировать закладку бутонов на следующий год. Также стоит воздержаться от обрезки роз: большинство из них формируют цветы на побегах прошлого сезона, поэтому чрезмерная зимняя «чистка» оставит сад без цветения.

Отдельная категория — средиземноморские травы: розмарин, тимьян, лаванда. Хотя в январе они выглядят взъерошенными, эксперт настаивает: любой срез в холодный период может привести к подмерзанию древесины и отмиранию растения весной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно защитить свой сад от снежного нашествия.