Ошибки зрелых мужчин на свидании: какую привычку чаще всего критикуют в Сети

Свидание / © pixabay.com

Реклама

В Сети активно обсуждают вопрос, волнующий многих зрелых мужчин: какую ошибку №1 они совершают на свиданиях. Несмотря на жизненный опыт и преимущества, некоторые привычки блокируют гармоничные отношения.

Как передает УНИАН, пользователи Reddit активно делятся советами, чтобы помочь мужчинам постарше обходить типичные ловушки.

«Наибольшие ошибки, которые я заметил: они ведут себя так, будто соревнуются с молодыми ребятами; не признают свою зрелость/уверенность в себе; забывают, что молодые женщины часто хотят опыта», — отметил пользователь, инициировавший обсуждение по соцсети.

Реклама

Другой пользователь поделился мнением, что неувязка зрелых парней — в лишнем нетерпении: «Им следует знать, чего они желают/что им нравится, и придерживаться этого».

Еще один пользователь выразил уверенность, что многие мужчины старшего возраста забывают об одном из своих главных преимуществ — опыте: «Если они его не используют, то просто повторяют одни и те же шаблоны».

Среди ошибок один из пользователей назвал то, что зрелые мужчины пытаются казаться моложе, чтобы понравиться: «Например, одеваться по-другому, использовать незнакомый им язык. Честно говоря, это совет для всех: когда вы чувствуете себя комфортно, это похоже на уверенность в себе, а уверенность привлекательна для всех (по крайней мере, для здоровых людей). Просто нужно любить себя настолько, чтобы быть собой доволен, и все прибавится. Неважно, сколько вам лет».

Напомним, женщина сбежала из свидания после двух минут знакомства через возмутительное поведение кавалера.