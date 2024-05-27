Особая энергетика: чем отличаются голубоглазые люди — интересные факты

Издавна голубые глаза считались символом красоты у разных народов. И это совсем не удивительно, ведь они обладают особой энергетикой.

Часто можно услышать фразу о том, что глаза представляют собой зеркало нашей души. С голубоглазыми людьми это утверждение приобретает буквальное значение. Благодаря светлой радужной оболочке окружающим гораздо проще воспринимать эмоциональное состояние таких людей. Они считаются более открытыми, чем кареглазые или зеленоглазые.

Астрологи говорят, что голубоглазые люди тесно связаны с воздушной стихией. Они обладают динамичной и достаточно мощной энергетикой, с которой порой очень трудно справиться. Это может привести к возникновению конфликтов. Голубоглазые люди склонны к случайным связям, временным романам, ведь имеют изменчивую натуру.

Научное исследование показало, что существует интересная закономерность между предпочтениями партнеров и цветом глаз. Женщинам и мужчинам, которые были участниками опроса, показывали фотографии лиц противоположного пола с разной внешностью и просили выбрать человека, которого они считают самым привлекательным. По результатам мужчины с голубым цветом глаз считали, что женщины с глазами такого же оттенка для них более привлекательны.

Хотя с первого взгляда может показаться, что голубоглазые люди несколько холодны и отстранены, но на самом деле они несут чувство глубокого романтизма. Этот оттенок глаз указывает на мечтательную натуру, сформированную под влиянием детских приключенческих книг. Они сохраняют великолепное воображение и волшебные фантазии на протяжении всей своей жизни.

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