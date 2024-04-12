Особый символ Японии: можно ли сажать сакуру у дома и основные правила ухода за деревом

В последние годы сакура стала популярным деревом среди украинцев. Пахучий символ Японии можно увидеть не только в скверах или парках, но и на приусадебных участках.

Где можно сажать сакуру

Помните, что эти деревья нуждаются в достаточном количестве солнечного света, поэтому следует тщательно обдумать место, где вы хотите посадить сакуру. Оптимальным считается такая зона в саду, где дерево будет расти рядом с другими растениями и кустарниками, которые не будут перекрывать доступ к солнечному свету.

Учитывайте и размер сакуры. Дерево может достигать в высоту до 12 метров, поэтому его не рекомендуют высаживать очень близко от дома или другого сооружения. Конечно, разные сорта сакур отличаются по форме и размерам, поэтому перед высадкой стоит ознакомиться с основными свойствами того дерева, которое вы приобрели.

Можно ли сажать сакуру у дома: основные правила ухода

Сакура — нежное и благоухающее дерево, которое в конце апреля — начале мая (в зависимости от погодных условий и региона) усыпано розовыми цветами. Как долго цветут сакуры? Обычно период цветения происходит в течение двух недель. Однако для высадки сакуры в домашних условиях нужно учитывать несколько важных советов:

солнечный свет – солнечные места любимые для сакуры, поэтому нужно подбирать такой участок сада, где на дерево будут падать солнечные лучи в течение всей или большей части дня;

– солнечные места любимые для сакуры, поэтому нужно подбирать такой участок сада, где на дерево будут падать солнечные лучи в течение всей или большей части дня; пространство – для развития и разрастания сакуры нужно достаточно места, об этом следует позаботиться к высадке;

– для развития и разрастания сакуры нужно достаточно места, об этом следует позаботиться к высадке; уход – чтобы сакура нежно цвела, ей нужен постоянный уход, в частности, она требует регулярной обрезки, подкормки и поливки;

– чтобы сакура нежно цвела, ей нужен постоянный уход, в частности, она требует регулярной обрезки, подкормки и поливки; грунт – для этого дерева подойдет хорошо дренированная почва без отстаивания влаги. Перед высадкой убедитесь, что земля имеет соответствующий состав (для пышного цветения сакуре требуется достаточное количество азота и калия);

– для этого дерева подойдет хорошо дренированная почва без отстаивания влаги. Перед высадкой убедитесь, что земля имеет соответствующий состав (для пышного цветения сакуре требуется достаточное количество азота и калия); соседи – у сакуры не стоит сажать деревья, которые будут создавать лишнюю тень.

Учитывая все эти факторы, можно получить неповторимую сакуру, которая создаст особую, романтическую атмосферу у вашего дома.

Читайте также: