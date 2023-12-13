Осталось недолго: когда будут зимние каникулы 2023-2024 у школьников и студентов

Зимние каникулы традиционно проходят в школах и университетах во время рождественских праздников.

Когда зимние каникулы в Украине 2023-2024: даты в школах и университетах разных городов

Для школьников Киеве, Днепра, Черкасс зимние каникулы 2023-2024 начнутся 23 декабря 2023 и закончатся 7 января 2024. Однако следует обратить внимание, что некоторые школы выйдут на зимние каникулы 30 декабря 2023 года и закончат их 14 января 2024 года. Поэтому нужно узнать у администрации школы или на официальном сайте, какой именно вариант выбрал ваше учебное заведение.

В любом случае, зимние каникулы будут продолжаться 16 дней. А первоклассники в Киеве будут еще дополнительную неделю каникул в последнем зимнем месяце — от 9 до 25 февраля 2024 года.

В разных городах и областях Украины период зимних каникул 2023-2024 может отличаться. Так, например, в Ивано-Франковске и области школьники пойдут отдыхать и праздновать 27 декабря 2023 и выйдут на обучение 26 января 2024.

В школах Киевской области продолжительность каникул будет определяться индивидуально. А вот в Житомире дети начнут отдыхать уже 23 декабря 2023 года и закончат 14 января 2024 года. В Полтавской и Харьковской областях зимние каникулы начнутся 30 декабря 2023 и закончатся 14 января 2024.

В тех школах, где обучение ведется триместрами, зимние каникулы пройдут в два этапа:

первый: с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года;

второй: с 12 февраля по 18 февраля 2024 года.

Когда каникулы в университетах 2023-2024 года ? Отдых предусмотрен сразу после окончания зимней сессии, поэтому в каждом вузе о них будет объявлено дополнительно. Также информацию о зимних каникулах можно найти в учебном плане курса и специальности.

Что нужно знать о школьных каникулах: важные моменты

Всего в течение учебного года у школьников должно быть не менее 30 календарных дней отдыха. Это прописано в Законе Украины " О полном общем среднем образовании ". Продолжительность и даты всех каникул решаются во время педагогического совета отдельно в каждой школе. При этом учитываются и пожелания родителей. Однако в ходе обучения форма может изменяться в зависимости от погодных условий и безопасности (например, интенсивности обстрелов).