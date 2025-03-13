Осталось шесть дат для посева помидоров на рассаду: ростки будут крепкими, а урожай обильным

У заядлых огородников и садоводов каждый месяц есть важные дела, но в апреле-марте начинается очень ответственный и кратковременный период – посев семена на рассаду. Чтобы получить дружные крепкие всходы, нужно это сделать вовремя и правильно, учитывая рекомендации лунного календаря огородника.

Об этом пишет "24 канал".

Когда сеять томаты на рассаду

Сроки высева семян томатов на рассаду зависят от многих факторов. Во-первых, это сорт помидоров, он может быть ранним, средним или поздним. Ранние сорта томатов быстрее растут, кроме того, их побеги можно высаживать раньше, так как они выдерживают низкие температуры. Обычно на упаковке семян указаны рекомендованные сроки высева на рассаду.

Кроме того, важно, где будет расти ваша рассада. Если вы планируете разместить горшки с будущей рассадой в теплом помещении, побеги проклюнутся раньше, и рассада будет готова к высадке на постоянное место на 2-3 недели раньше, чем если вы посеете семена в теплицу. И наконец, в открытую почву семена можно высевать только после того, как минует угроза заморозков.

А опытные огородники также высевают семена на рассаду с учетом фазы Луны, чтобы получить крепкие побеги.

В марте удачными датами для посева рассады помидоров остались 15, 16, 21 и 22 числа.

В апреле семена томатов желательно высевать 4 и 5 числа.

Как выбрать семена помидоров

Для того чтобы получить хороший урожай томатов, первая задача – выбрать качественные семена. И здесь лучше довериться не только проверенным торговым маркам, но и покупать семена в тех местах, где они хранятся в надлежащих условиях.

Обратите внимание, если семена в процессе хранения подвергались воздействию чрезмерной влажности и экстремальных температур, их всхожесть может существенно снизиться. Поэтому специалисты советуют покупать семена в специализированных магазинах, где есть надлежащие условия хранения.

Также при покупке семян обратите внимание на целостность упаковки и срок годности посевного материала.

И напоследок, вы получите лучшие результаты, если посеете семена в качественную почву. В магазинах для садоводов и огородников продаются готовые грунтовые смеси, обогащенные необходимыми питательными веществами для активного роста рассады.

Напомним, специалисты рекомендуют для выращивания сорт томатов Costoluto fiorentino. Этот помидор родом из солнечной Тосканы в Италии является настоящим сокровищем для каждого садовода, который ищет универсальный, вкусный и красивый сорт для своего огорода.

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