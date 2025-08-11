- Дата публикации
Остался последний шанс для укрепления роз: обязательно добавьте это удобрение в августе
Специалисты рекомендуют подкармливать розовые кусты несколько раз за сезон — с весны до конца августа. В этот период можно использовать как жидкие, так и гранулированные смеси, а также добавлять микроэлементы, поддерживающие общее состояние кустов.
Чтобы розы радовали роскошным и продолжительным цветением, им необходима регулярная подкормка. Важнейшими элементами являются фосфор, калий и азот, но важно соблюдать баланс. Избыток азота делает растение более уязвимым к болезням, поэтому подкормка должна быть продуманной. Рассказываем, ссылаясь на ресурс zaxid.net, чем подкормить розы в конце лета, чтобы радовали пышным цветом до глубокой осени.
Почему августовская подкормка так важна
Правильное внесение удобрений в августе помогает укрепить корневую систему, стимулирует рост молодых побегов, способствует образованию большего количества бутонов и придает листьям и цветкам насыщенный цвет.
Фосфор. Для обильного цветения следует обратить внимание на фосфорные удобрения, потому что именно они активизируют закладку бутонов и укрепляют корневую систему.
Калий отвечает за формирование цветков и повышает стойкость к болезням.
Азот провоцирует рост зеленоватой массы. В то же время с азотными удобрениями следует соблюдать осторожность, их избыток снижает иммунитет растения.
Какие микроэлементы очень важны для здоровья роз
Кроме основных элементов, розам нужен бор, магний, железо и марганец. Они улучшают окраску листьев, помогают сохранить декоративный вид и повышают устойчивость к неблагоприятным условиям.
Подкормку желательно проводить до конца августа, в сентябре удобрения уже не вносят, чтобы растение спокойно подготовилось к зиме.
Как и чем лучше подкармливать розы в конце лета
Лучшим считается удобрение с соотношением NPK — азот: фосфор: калий, в пропорции 3:1:2. Его можно использовать в жидком и гранулированном виде. Жидкие смеси действуют быстрее, а гранулированные обеспечивают длительную поддержку. Во время внесения удобрений нужно отступить около 15 см от основания куста во избежание ожогов, и после подкормки обязательно необходимо полить растение.
Для тех, кто любит органические удобрения, подойдет настой из сорняков. Для приготовления измельчите зелень, добавьте несколько ложек кальцинированной соды, залейте водой и оставьте для брожения. После процеживания раствор разбавляют водой в пропорции 3:10 и вносят под кусты.
Еще один эффективный вариант: в ведре воды растворите 15 г суперфосфата и 16 г монофосфата калия. Такая смесь поможет розам набраться сил перед зимним периодом покоя.