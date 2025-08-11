Остался последний шанс для укрепления роз: обязательно добавьте это удобрение в августе

Чем подкормить розы в августе / © www.freepik.com/free-photo

Чтобы розы радовали роскошным и продолжительным цветением, им необходима регулярная подкормка. Важнейшими элементами являются фосфор, калий и азот, но важно соблюдать баланс. Избыток азота делает растение более уязвимым к болезням, поэтому подкормка должна быть продуманной. Рассказываем, ссылаясь на ресурс zaxid.net, чем подкормить розы в конце лета, чтобы радовали пышным цветом до глубокой осени.

Почему августовская подкормка так важна

Правильное внесение удобрений в августе помогает укрепить корневую систему, стимулирует рост молодых побегов, способствует образованию большего количества бутонов и придает листьям и цветкам насыщенный цвет.

Фосфор. Для обильного цветения следует обратить внимание на фосфорные удобрения, потому что именно они активизируют закладку бутонов и укрепляют корневую систему.

Калий отвечает за формирование цветков и повышает стойкость к болезням.

Азот провоцирует рост зеленоватой массы. В то же время с азотными удобрениями следует соблюдать осторожность, их избыток снижает иммунитет растения.

Какие микроэлементы очень важны для здоровья роз

Кроме основных элементов, розам нужен бор, магний, железо и марганец. Они улучшают окраску листьев, помогают сохранить декоративный вид и повышают устойчивость к неблагоприятным условиям.

Подкормку желательно проводить до конца августа, в сентябре удобрения уже не вносят, чтобы растение спокойно подготовилось к зиме.

Как и чем лучше подкармливать розы в конце лета

Лучшим считается удобрение с соотношением NPK — азот: фосфор: калий, в пропорции 3:1:2. Его можно использовать в жидком и гранулированном виде. Жидкие смеси действуют быстрее, а гранулированные обеспечивают длительную поддержку. Во время внесения удобрений нужно отступить около 15 см от основания куста во избежание ожогов, и после подкормки обязательно необходимо полить растение.

Для тех, кто любит органические удобрения, подойдет настой из сорняков. Для приготовления измельчите зелень, добавьте несколько ложек кальцинированной соды, залейте водой и оставьте для брожения. После процеживания раствор разбавляют водой в пропорции 3:10 и вносят под кусты.

Еще один эффективный вариант: в ведре воды растворите 15 г суперфосфата и 16 г монофосфата калия. Такая смесь поможет розам набраться сил перед зимним периодом покоя.