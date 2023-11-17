Остановит любую ссору: психолог поделилась короткой фразой, которая сохранит ваши отношения

Если в ваших отношениях накопилось недовольство друг другом, то такой конфликт не всегда разрешается спокойным обменом мнениями с принятием наиболее уравновешенного решения. Часто разногласия выливаются в формат ссоры с откровенными оскорблениями и обвинениями в адрес партнера.

Психолог Кейт Мерфи для издания ProNews утверждает, что многие пары признаются, что им трудно общаться, а свои споры они разрешают, главным образом, с помощью горячей ссоры. Часто, когда в пылу конфликта мы слышим слова другого человека, то в голове сразу появляется ответ в виде негативной реакции. И мы ее выжигаем, не задумываясь, часто даже не дослушав партнера. Люди — эгоистические существа, которые всегда хотят быть правыми.

Психолог подчеркивает, что очень важно слушать своего партнера. А окончить всякую ссору поможет всего лишь одна маленькая фраза. Специалист уверена, чтобы вести конструктивный диалог (и не только на личном уровне). При этом недостаточно просто смотреть на собеседника и кивать. Нужно думать о том, что мы можем понять из услышанного. Это, по словам Кейт, более активное мышление, чем пассивное слушание.

Научитесь слушать, а не говорить / Фото: pixabay.com

Поэтому, прежде чем поддаться накалу страсти и дойти до обид, нужно сказать своему оппоненту: "Я слышу тебя". Кейт говорит, как-то во время ссоры ее муж вместо того, чтобы возразить, сказал эти простые слова. И на душе сразу стало спокойнее, ведь она поняла, что он не враг ей. Хотя в тот момент они не помирились, но поняли, что готовы идти на встречу друг другу и находить компромиссы.

Психолог отметила, что такой совет многие могут воспринять отрицательно — как будто одна фраза может остановить ссору. Но она действительно работает. Конечно, вести себя так во время конфликта непросто, ведь настроение, усталость и другие проблемы могут "сбить" человека. Но усилия того стоят. Просто запомните, прежде чем говорить, нужно слушать. С кем бы вы ни общались.

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