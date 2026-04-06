Хозяйка оставила собаку на несколько минут и пожалела: в кого превратился золотистый ретривер (фото)

Женщина всего на несколько минут оставила своего золотистого ретривера во дворе без присмотра и этого оказалось достаточно для настоящего хаоса. Забавная история с домашним любимцем быстро разлетелась по Сети.

Пользователь imbluethesiberian опубликовала видео со своей собакой в Instagram.

Хозяйка признается, что не знала, смеяться или огорчаться, когда вернулась проверить любимца. За это короткое время ее любимец успел изрядно вымазаться в грязи, носиться по двору и даже бегать с миской в зубах.

Скрин видео imbluethesiberian

На видео заметно, что один из ретриверов спокойно ждал у двери, в то время как другой устроил настоящий марафон вокруг двора, превратившись в «болотного» пса. В подписи к ролику владелица в шутку предположила, что ее пес вполне мог бы работать «ландшафтным дизайнером».

Чтобы хоть как-то успокоить энергичного любимца, женщина пыталась заманить его в воду, бросая игрушку в бассейн. В итоге пес с удовольствием прыгнул в воду и начал плавать, пока хозяева только смеялись над его выходками.

Что говорят специалисты о темпераменте ретриверов

Эксперты напоминают, что такое активное поведение собак этой породы вполне типично. Золотистые ретриверы — это активные и игривые четырехлапые, требующие постоянного движения и внимания. Они известны не только своей доброжелательностью, но и высокой энергичностью, поэтому часто участвуют в охоте, поисково-спасательных операциях и работают поводырями.

Золотистые ретриверы — крепкие, умные и ориентированные на человека собаки, сохраняющие детскую игривость даже во взрослом возрасте. Именно поэтому даже несколько минут без присмотра могут обернуться для владельцев неожиданными сюрпризами.