Оставите без цвета в следующем году: какие цветы никогда не стоит обрезать в сентябре

Цветы. / © УНИАН

Обрезка цветов важна, потому что улучшает воздухообмен, уменьшает риск заболеваний и стимулирует рост. Впрочем, если сделать это в неподходящее время, то можно нанести растению больше вреда, чем пользы.

Какие цветы нельзя обрезать в сентябре, сообщает издание Martha Stewart.

Эксперт по растениям объясняют, что некоторые сорта закладывают цветочные почки для следующего вегетационного периода осенью. Именно поэтому их обрезка в сентябре может привести к тому, что в следующем году цветов не будет. Чтобы обеспечить здоровье вашего сада, эксперты советуют никогда не обрезать некоторые растения в сентябре.

Розмарин

Легкая обрезка розмарина или сбор урожая для кулинарного использования в сентябре вполне допустима. Впрочем, следует избегать сильной обрезки этой травы.

"Лучшее время для обрезки розмарина - конец весны - начало лета, когда он процветает и может дать волну новых побегов", - пояснила эксперт Линда Ватер.

Астры

Эти цветы придают цвету и шарму саду в течение лета и осени. Обрезка этих растений сейчас может оставить их без позднеспелых цветов.

Сирень

В сентябре сирень уже завязывает цветочные почки для следующей весны. Если сейчас обрезать растение, то эти почки будут утрачены. Как следствие – в следующем году не будет цветов. Лучшее время для обрезки этих растений – сразу после весеннего цветения.

Гортензии

Большие и дуболистые гортензии закладывают цветочные почки осенью и зимой. Если обрезать их сейчас, в следующем году растение совсем не будет цветов.

