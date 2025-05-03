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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Оставитесь без урожая: эти растения в любом случае нельзя сажать рядом с картофелем

Не все растения, растущие рядом с картофелем, могут положительно повлиять на его урожай. Поэтому важно заранее продумать, с какими культурами лучше совмещать ее на грядке, чтобы обеспечить максимальный урожай и избежать возможных проблем.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какие растения нельзя сажать рядом с картофелем

Какие растения нельзя сажать рядом с картофелем / © Pixabay

С началом весны дачники активно готовятся к посеву, стремясь получить обильный урожай. Хотя некоторые культуры сажают еще до Пасхи, большинство, включая картофель, высаживают после праздника. Важно помнить, что успех урожая зависит не только от правильной посадки картофеля, но и от внимательного выбора соседей на грядке, ведь некоторые растения могут как помочь, так и навредить.

Некоторые растения могут отрицательно повлиять на картофель, подавляя его рост и снижая урожайность. Особенно не стоит высаживать рядом с картофелем пасленовые культуры, такие как баклажаны, помидоры, перец, поскольку они имеют схожие потребности в питательных веществах и воде, что создает конкуренцию.

Кроме того, они привлекают вредителей, что негативно влияет на урожай. Также не следует сажать рядом корнеплоды, такие как морковь и репа, поскольку они истощают землю, потребляя те же ресурсы.

Огурцы, тыквы и кабачки не являются хорошими соседями для картофеля из-за общих потребностей во влаге и питательных веществах, а также способности распространять болезни, в частности, фитофтороз.

Благоприятными соседями являются фасоль, горох, капуста, кукуруза, хрен, редис, шпинат, лук, салат и базилик. Бархатцы помогают отпугивать вредителей.

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Дата публикации
Количество просмотров
78
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