Оставитесь без урожая: эти растения в любом случае нельзя сажать рядом с картофелем

Какие растения нельзя сажать рядом с картофелем / © Pixabay

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С началом весны дачники активно готовятся к посеву, стремясь получить обильный урожай. Хотя некоторые культуры сажают еще до Пасхи, большинство, включая картофель, высаживают после праздника. Важно помнить, что успех урожая зависит не только от правильной посадки картофеля, но и от внимательного выбора соседей на грядке, ведь некоторые растения могут как помочь, так и навредить.

Некоторые растения могут отрицательно повлиять на картофель, подавляя его рост и снижая урожайность. Особенно не стоит высаживать рядом с картофелем пасленовые культуры, такие как баклажаны, помидоры, перец, поскольку они имеют схожие потребности в питательных веществах и воде, что создает конкуренцию.

Кроме того, они привлекают вредителей, что негативно влияет на урожай. Также не следует сажать рядом корнеплоды, такие как морковь и репа, поскольку они истощают землю, потребляя те же ресурсы.

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Огурцы, тыквы и кабачки не являются хорошими соседями для картофеля из-за общих потребностей во влаге и питательных веществах, а также способности распространять болезни, в частности, фитофтороз.

Благоприятными соседями являются фасоль, горох, капуста, кукуруза, хрен, редис, шпинат, лук, салат и базилик. Бархатцы помогают отпугивать вредителей.