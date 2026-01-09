ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин
2 мин

Оставляете кошку одну: вот на сколько времени это безопасно и как подготовить любимца

Планируете поездку или длительные выходные и волнуетесь, как будет себя чувствовать без вас? Рассказываем, как правильно подготовиться к отсутствию, чтобы пушистый любимец оставался спокойным, защищенным и в хорошем настроении.

Татьяна Мележик
Сколько времени кошка может быть одна дома

Сколько времени кошка может быть одна дома / © pexels.com

Большинство взрослых кошек довольно легко переносят кратковременное одиночество. Однако оставлять животное надолго без присмотра — не самая лучшая идея. Специалист по поведению животных Микель Мария Дельгадо в интервью журналу “Futura” отмечает: оптимальная граница пребывания кошки в одиночестве — до 48 часов, при условии, что животное здорово и привыкло к самостоятельному ритму жизни.

  • Одна ночь без владельца обычно не вызывает дискомфорта.

  • Более суток уровень стресса может заметно возрасти.

  • Пять дней и больше без присмотра — недопустимо: животному требуется регулярный уход.

Почему длительное одиночество опасно для кошки

Оставлять любимца одного на длительное время рискованно. Это может привести к:

  • повреждение вещей из-за скуки или тревожности;

  • проблем со здоровьем (внезапная болезнь, травма, несчастный случай);

  • беспорядок в доме: переполненный лоток, опрокинутые миски с едой или водой.

В особом внимании нуждаются котята в возрасте до 8 месяцев. Малыши еще не способны самостоятельно позаботиться о себе, поэтому оставлять их без присмотра более чем на несколько часов подряд не рекомендуется.

Как подготовить квартиру к вашему отсутствию

Чтобы кошка чувствовала себя комфортно, даже когда вас нет рядом, стоит заранее позаботиться о нескольких важных моментах:

  • обеспечите достаточный запас свежей воды и корма; в случае длительного отсутствия пригодится автоматическая кормушка;

  • позаботьтесь о чистом и удобном лотке;

  • оставьте любимые игрушки, лежанки и обустройте уютное место для отдыха;

  • перекройте доступ к потенциально опасным зонам: окон, шкафов, электроприборов;

  • уберите мелкие предметы, ядовитые растения и все, что может травмировать животное;

  • лучшее решение — договориться с надежным человеком, который будет периодически наведываться к кошке, покормит ее, уберет лоток и просто составит компанию.

Специалист по поведению кошек Микель Мария Дельгадо отмечает: регулярные визиты знакомого человека — это залог покоя, безопасности и хорошего самочувствия домашнего питомца.

