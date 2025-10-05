Как легко отчистить унитаз от желтизны, ржавчины и извести / © Фото из открытых источников

Реклама

Чистый унитаз — визитка любого уютного дома. И даже при регулярной чистке на керамике со временем появляется известковый налет, желтые пятна и неприятный запах, которые обычные средства не всегда способны убрать. Впрочем, есть простой и недорогой способ вернуть вашему унитазу безупречную белизну. Достаточно приготовить домашнюю смесь из трех компонентов, оставить ее на час — и результат удивит даже тех, кто уже смирился со старыми пятнами.

Чем отчистить унитаз от грязи, ржавчины и известкового налета: дешевая смесь для безупречной чистоты

Эта простая смесь не нуждается в химии с агрессивными компонентами. Все, что вам понадобится, это средства, которые есть на кухне:

Ингредиенты:

Реклама

½ стакана пищевой соды;

½ стакана уксуса 9%;

2 столовых ложки лимонного сока или лимонной кислоты.

Как использовать. Посыпьте содой стенкы унитаза и залейте все уксусом. Начнётся активная реакция, которая поможет размягчить известковый налет. Затем добавьте лимонную кислоту и оставьте смесь отрабатывать на час. После этого пройдитесь щеткой по поверхности сантехники и смойте водой. В результате вы получите блестящую поверхность без царапин, запахов и пятен, даже если сантехника уже не новая.

Почему этот метод чистки унитаза так эффективен

Уксус растворяет минеральные отложения и обеззараживает поверхность.

Сода действует как мягкий абразив, не повреждая эмаль.

Лимонная кислота удаляет ржавчину и оставляет свежий аромат.

Вместе эти три компонента создают мощную комбинацию, которая не уступает магазинным средствам, но не содержит токсичных примесей.

Чтобы сохранить унитаз идеально чистым, повторяйте процедуру раз в неделю. А для профилактики налета можно раз в несколько дней заливать в унитаз стакан уксуса на ночь.