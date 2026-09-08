Оставьте соль в холодильнике на ночь: результат может вас удивить уже утром

Как устранить неприятный запах из холодильника с помощью соли / © unsplash.com

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Посторонние запахи в холодильнике могут оставаться даже после того, как загрязненную полку быстро протерли. Если времени на полную уборку нет, в качестве временного дополнительного средства можно использовать продукт, который есть практически на каждой кухне, — обычную соль.

Об этом сообщило издание OBOZ.UA.

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Как соль может помочь

Соль способна впитывать влагу из окружающей среды. Именно это свойство может пригодиться, когда внутри холодильника появился неприятный запах после пролитого напитка или длительного хранения продуктов.

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Для этого примерно три столовые ложки соли нужно высыпать на небольшую тарелку и поставить на полку, желательно не рядом с открытыми продуктами. Перед этим загрязнённое место следует очистить. Емкость оставляют в холодильнике на ночь.

Можно использовать как мелкую, так и крупную соль. Если со временем она впитала влагу или загрязнилась, её нужно заменить.

В то же время полагаться только на этот способ не стоит. Соль может помочь уменьшить посторонние запахи, но не устраняет их источник. Поэтому холодильник необходимо регулярно чистить.

Чем можно заменить соль

Еще один доступный вариант — пищевая сода. Она обладает слабощелочной реакцией, благодаря чему может вступать во взаимодействие с некоторыми кислотными соединениями, вызывающими сильные запахи.

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Использовать её так же просто: несколько столовых ложек соды насыпают в открытую миску и оставляют на полке холодильника. В некоторых случаях она может оказаться более эффективной, чем соль, для нейтрализации неприятного запаха.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие советы помогут снизить нагрузку на трубы, сифон, уплотнения и саму мойку и позволят избежать лишних затрат на ремонт.

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