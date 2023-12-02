Остеопаты рассказали, как правильно носить обувь зимой и какой она должна быть

В чем ходить зимой и какой должна быть зимняя обувь, чтобы было удобно и без вреда для здоровья?

В холодное время года растет нагрузка на ноги, стопы находятся в постоянном напряжении, которое идет вверх, в икроножные мышцы, приводя судороги и спазмы. Особенно сильна нагрузка в период снегопадов, утверждают остеопаты.

Врачи говорят, что именно на стопы приходится самая большая нагрузка всего тела. Поэтому они получают больше стресса. Но если летом стопа свободна и дышит в сандалиях, то зимой на ногах зашнурованы тяжелые ботинки или сапоги. Стопы еще больше напрягаются.

Учитывая, что в холодный период нужно не просто идти на прогулку, а преодолевать препятствия в виде снежных палаток и сугробов, скользкие места, очень важно, чтобы обувь была максимально удобной и качественной. Остеопаты подчеркивают, что часто у зимней обуви жесткая подошва, которая на сильном морозе может еще сильнее "задубить". Погрузка на стопу возрастает.

После того, как напряжение пошло в икроножные мышцы, оно продвигается еще дальше и достигает продольной мускулатуры, участвующей в поддержании вертикального положения тела. Достигает она даже мышц шеи. Остеопаты говорят, что очень важно, чтобы стопы находились в расслабленном положении. А она зависит от правильной обуви.

Если вы знаете, что у вас новая или не очень удобная обувь, лучше заранее просчитать маршрут, чтобы туфли находились на ногах минимальный период времени. На работе по возможности снимите обувь, переобуйтесь в тапке. Так ногам будет свободнее.

Все-таки перенапрягли стопы и появилась тяжесть в ногах? Сделайте тёплую ванночку и помассируйте стопы. А при выборе зимней обуви врачи советуют обращать внимание на удобные, мягкие модели с запятником, чтобы мышцы стопы не напрягались. Учитывайте, что обувь должна хорошо защищать пальцы и быть на 1,5 размера больше, чем ваша обычная.

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