Освежат лицо и уберут несколько лет: звездный стилист рассказал о трех цветах, которые молодят

Если вы хотите выглядеть моложе и желаете подобрать одежду, которая поможет освежить лицо, стоит обратить внимание на эти три цвета. По мнению звездного стилиста, оно молодят на несколько лет.

Об этом рассказали в издании Who What Wear, поговорив со звездным стилистом Эндрю Гэлвиксом. Он настаивает на том, что цвет играет такую важную роль в вашем гардеробе — почти такую же важную, как и сама одежда. Поделился профессионал и тем, какого цвета следует точно избегать, если вы хотите выглядеть помоложе. Оказывается, это черный цвет. Стилист считает, что он слишком суров. А вот юношеской энергией отличаются красный, розовый и фиолетовый. Поэтому стоит попробовать их, если вы хотите выглядеть свежее и сбросить несколько лет.

Настоящий красный

Красный – любимый цвет многих звезд и не удивительно, ведь он полон особой энергией и силой. Поэтому Гэлвикс указывает, что именно его нужно выбирать, если вы хотите зрительно сбросить несколько лишних лет. И знаменитости лишь подтверждают это мнение стилиста.

Почти Клуни / Фото: Associated Press

Голли Берри / Фото: Associated Press

Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Яркий розовый

Знаменитости старше 40 лет уже не раз доказывали, что когда дело доходит до желания выглядеть молодым и свежим, ярко розовый цвет решает любую проблему. Обратите особое внимание на яркие цвета фуксии. Стилист уверен, что в такой одежде каждая женщина будет выглядеть неотразимо.

Дженнифер Лопез / Фото: Associated Press

Селин Дион / Фото: Associated Press

Кэрри Вашингтон / Фото: Associated Press

Нежный сиреневый

Фиолетовый цвет считается наименее очевидным для женщин, достигших определенного возраста. Но стилист уверен, что благодаря нежному сиреневому оттенку можно бросить вызов старению и выглядеть на несколько лет моложе.

Почти Клуни / Фото: Associated Press

Кэтрин Макфи / Фото: Associated Press

Джемма Артертон / Фото: Associated Press

Попробуйте и вы эти звездные советы, чтобы визуально освежить лицо и сбросить несколько лет.

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