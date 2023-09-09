Освежат лицо и уберут несколько лет: звездный стилист рассказал о трех цветах, которые молодят

Если вы хотите выглядеть моложе и желаете подобрать одежду, которая поможет освежить лицо, стоит обратить внимание на эти три цвета. По мнению звездного стилиста, оно молодят на несколько лет.
Об этом рассказали в издании Who What Wear, поговорив со звездным стилистом Эндрю Гэлвиксом. Он настаивает на том, что цвет играет такую важную роль в вашем гардеробе — почти такую же важную, как и сама одежда. Поделился профессионал и тем, какого цвета следует точно избегать, если вы хотите выглядеть помоложе. Оказывается, это черный цвет. Стилист считает, что он слишком суров. А вот юношеской энергией отличаются красный, розовый и фиолетовый. Поэтому стоит попробовать их, если вы хотите выглядеть свежее и сбросить несколько лет.
Настоящий красный
Красный – любимый цвет многих звезд и не удивительно, ведь он полон особой энергией и силой. Поэтому Гэлвикс указывает, что именно его нужно выбирать, если вы хотите зрительно сбросить несколько лишних лет. И знаменитости лишь подтверждают это мнение стилиста.
Яркий розовый
Знаменитости старше 40 лет уже не раз доказывали, что когда дело доходит до желания выглядеть молодым и свежим, ярко розовый цвет решает любую проблему. Обратите особое внимание на яркие цвета фуксии. Стилист уверен, что в такой одежде каждая женщина будет выглядеть неотразимо.
Нежный сиреневый
Фиолетовый цвет считается наименее очевидным для женщин, достигших определенного возраста. Но стилист уверен, что благодаря нежному сиреневому оттенку можно бросить вызов старению и выглядеть на несколько лет моложе.
Попробуйте и вы эти звездные советы, чтобы визуально освежить лицо и сбросить несколько лет.
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