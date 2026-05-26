Осы будут обходить ваш дом: что стоит нанести на подоконники летом

В теплое время года осы все чаще залетают в квартиры и дома, ища воду и места для гнезд. Впрочем, отпугнуть насекомых можно без спреев и аэрозолей — для этого используют тиковое масло, которое обычно наносят на деревянные поверхности.

Об этом сообщило издание Express.

Именно в конце весны и в начале лета осы становятся особенно активными. В этот период после зимней спячки просыпаются королевы, а колонии постепенно начинают увеличиваться. Из-за жары насекомые нередко залетают на балконы, террасы и в открытые окна.

Дизайнер Ленор Брукс поделилась собственным опытом борьбы с осами. По ее словам, насекомые несколько дней подряд появлялись в квартире, поэтому она решила нанести тиковое масло на балкон и подоконники с помощью кисти.

Женщина утверждает, что осы подлетали к балкону, но сразу улетали обратно. После обработки поверхностей насекомые больше не появлялись рядом с квартирой.

Тиковое масло чаще всего используют для ухода за садовой мебелью и другими деревянными поверхностями. Оно содержит растительные масла, в частности тунговое и льняное, запах которых может отпугивать насекомых. Также в составе бывают компоненты с резким ароматом, влияющие на чувствительность ос к запахам.

Осы ориентируются с помощью химических сигналов и феромонов. Из-за этого сильные ароматы могут мешать им находить пищу или обустраивать гнезда, поэтому насекомые избегают таких мест.

Для защиты от ос рекомендуют наносить тиковое масло на оконные рамы, двери, заборы, террасы или садовую мебель. В то же время перед использованием советуют протестировать средство на небольшом участке, ведь масло может менять оттенок поверхности.

