Осы будут облетать ваш дом десятой дорогой: какие средства отпугивают этих насекомых

Как прогнать оси своего участка / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, опасны ли осы для людей, и как их прогнать со своего участка.

Опасны ли осы для человека: об этом стоит знать

Эти насекомые появляются в начале апреля и начинают искать места, чтобы устроить гнезда. Обычно активное обустройство своего места обитания осы начинают уже в мае. А в августе эти насекомые становятся наиболее активными и начинают надоедать людям.

Если осы испытывают опасность, они могут нападать. В большинстве случаев их болезненные укусы не представляют угрозы для здоровья человека. Пораженный участок кожи может разбухнуть и покраснеть. Однако нужно быть осторожными тем, у кого есть аллергическая реакция на укусы этих насекомых. Также для аллергиков оса может быть опасна, если попадет в варенье. Тогда возможна серьезная аллергическая реакция, в частности, отек гортани.

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Как избавиться от ос с помощью народных средств

Растения. Чтобы осы обходили ваш двор и огород, можно посадить некоторые растения. Эти насекомые не любят запах лаванды, мяты, орегано, базилика, жасмина. Кроме того, помидоры также издают запах, отпугивающий не только ос, но и комаров.

Жидкий дым. Такой метод также безопасен для насекомых. Чтобы не разводить костер, можно приобрести в магазине жидкий дым, пересыпать его в бутылку с пульверизатором и распылить в местах скопления ос. Однако следует помнить, что этот запах тоже неприятен и для людей. А еще жидкий дым быстро выветривается, поэтому придется распылять его несколько раз в день.

Лимон. Осы боятся запаха этого цитруса, поэтому можно расставить емкости с нарезанным лимоном на своем дворе или в саду.

Эфирное масло. Можно сделать саше с запахом гвоздики, розмарина лемонгарса или чайного дерева и расставить их на подоконниках и в саду. Эти запахи считаются наиболее эффективными для отпугивания ос. Также можно использовать ароматические свечи и диффузоры на террасе или балконе, чтобы создать сильный запах, который не позволит осам подлетать.