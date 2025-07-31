Осы становятся агрессивнее: как предотвратить нашествие насекомых

Оси / © AP

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Летом осы становятся особенно активными, а в этом году — еще и более агрессивными. В домах и садах фиксируют появление больших гнезд. Часто они появляются не только в деревьях или под крышами, но и в садовых ящиках, на полках в сараях, в сложенных подушках или контейнерах для хранения вещей.

Об этом сообщило издание The Sun.

Эксперты предупреждают: обычные ящики для хранения подушек, садовые скамейки, сараи и даже мусорные баки превращаются в «идеальное жилье» для ос. Достаточно оставить сладкие пятна, влажную подушку или незакрытую крышку коробки — и гнездо появится за считанные дни.

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Тепло, влага и мягкие ткани создают идеальные условия для гнездования. Особенно опасны ситуации, когда подушки оставляют в пластиковых коробках без герметичного закрытия или хранят вещи в сараях, где годами накапливается беспорядок. В условиях темноты, тишины и наличия пищевых запахов осы быстро находят себе убежище и начинают строить гнезда. Даже небольшое гнездо за несколько дней может превратиться в полноценную колонию.

Самыми активными осы становятся в августе — именно в этот период они более агрессивны и охотно атакуют, если их потревожить. Укусы могут быть опасными, особенно для детей, людей с аллергией или домашних животных.

Чтобы избежать появления осиных гнезд, стоит тщательно просушивать вещи перед хранением, регулярно убирать сараи и складские помещения, а также закрывать крышки контейнеров. Натуральные средства вроде мятного масла или воды с чесноком могут служить как естественный репеллент, но главное — профилактика и порядок.

Напомним, США нашли гнездо ос с радиацией в десять раз выше нормы. Ее источник до сих пор не выяснен.

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