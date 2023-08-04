Осы в доме: чем опасны, чего боятся насекомые и как их избавиться

Осы являются принципиальной составляющей экосистемы. Но когда они появляются рядом с домом или дачей, их редко рады видеть. Ведь эти насекомые сильно жалят. Как избавиться от ос в домашних условиях и уничтожить их гнездо.

Чем опасны осы

Самые активные осы становятся именно в августе, а появляются примерно в начале апреля. Если в мае оставить открытым окно или дверь, то оса может залететь в дом в поисках места для обустройства гнезда. Обычно людям больше досаждают так называемые "бумажные осы", которые строят из бумаги свои гнезда, которые могут быть как маленькими, так и достаточно большими.

Когда оса ощущает опасность, она может нападать. В большинстве случаев их укусы, хоть и болезненные, не влияют на здоровье. Пораженный участок кожи может разбухнуть и покраснеть. Но у тех, кто подвержен появлению аллергии, могут развиться серьезные последствия. Очень опасно, когда оса оказывается в варенье. Тогда возможна серьезная аллергическая реакция, в частности отек гортани.

Чего боятся осы

Осам не нравится запах бензина, уксуса и нашатыря, но вряд ли эти средства будут комфортны и для владельцев дома, где поселились насекомые. Есть гораздо более приятные запахи, но они также и менее эффективны. Например, эфирные масла мяты, чайного дерева, цитрусовых, лаванды. Также можно нарезать ломтиками свежий лимон и оставить тарелку с ним на террасе или балконе. Если вам нравится запах полыни, можно сорвать эту траву и разложить по периметру комнаты, особенно у открытых окон.

Как избавиться от ос в домашних условиях с помощью народных средств

Чем отпугнуть ос от дома? Подойдут проверенные народные методы:

Бутылки со сладкой водой – это будет своеобразная ловушка для ос своими руками. Верхнюю часть бутылки нужно отрезать, перевернуть горлышком вниз и вставить в нижнюю часть бутылки. Предварительно туда нужно налить сладкого сиропа (вода с сахаром). Оса в поисках сладостей, заползет внутрь, но вылететь оттуда уже не сможет. Ловушка обычно вешают в саду или на балконе. Поилка с отравленным сиропом — следует использовать осторожно, если в доме есть дети и домашние животные. В тарелку налейте сладкий сироп (например вода с вареньем или сахаром), добавьте несколько капель инсектицида. Жидкий дым – этот метод не убивает насекомых. Чтобы не разводить костер на своем участке, можно приобрести в магазине жидкий дым, перелить его в пульверизатор и распылить у окон и дверей. Однако помните, что этот запах не всем приятен. А еще жидкий дым быстро выветривается, поэтому придется распылять его несколько раз в день.

Помните, что все манипуляции с осиным гнездом лучше проводить после заката, когда осы уже спят. Обязательно надевайте защитную одежду, перчатки.

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