Осы забудут дорогу к вашему саду и дому: всего один продукт и вы избавитесь от нежелательных гостей навсегда

Как избавиться от раз и навсегда / © Pixabay

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После того, как вы насладитесь ароматным кофе в саду, кофейную гущу можно использовать для отпугивания ос. Эти насекомые будут избегать даже приближения к ней, поскольку не переносят резкий запах.

Осы имеют очень развитое обоняние. Они активно используют запахи для поиска мест для гнезд, и особенно чувствительны к определенным ароматам, одним из которых кофе, — объясняет эксперт Крис Хаттон для Express.co.uk.

Кофейная гуща полностью безопасна для людей и не вредит домашним животным, поэтому можно быть спокойным, что ваш дом не будет наполнен химическими веществами.

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После того как приготовили кофе, оставьте гущу на воздухе, чтобы она полностью высохла. Затем поместите ее в огнестойкий контейнер, например, старую металлическую тарелку или пепельницу, и осторожно подожгите спичкой.

Постепенное тление кофейной гущи создает сильный дымный запах, который осы не переносят и стараются избегать.

Лучше всего размещать гущу в местах, куда осы могут легко попасть, например, на чердаках, подоконниках или в уютных углах комнат.

Этот метод эффективен и на открытом воздухе, поэтому если вы планируете барбекю и хотите избежать нашествия ос, просто извлеките кофейную гущу на двор и зажгите ее у стола.