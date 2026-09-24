От чего зависит продолжительность жизни: ученые обнаружили неожиданный фактор

Долголетие / Фото: Egeszseg Kalauz.

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Продолжительность жизни зависит не только от отказа от вредных привычек, правильного питания и регулярного спорта.

Новое исследование ученых из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU), опубликованное в издании Sleep Advances, доказало: один из ключевых факторов долголетия — это полноценный ночной сон.

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Проанализировав масштабные данные, ученые обнаружили четкую закономерность: в регионах, где люди систематически спят менее семи часов в сутки, средняя продолжительность жизни заметно ниже. Эта связь оказалась настолько сильной, что по степени воздействия на организм нехватка сна уступила только курению и ожирению, опередив многие другие факторы образа жизни.

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По словам ученых, хронический дефицит сна разрушает иммунитет, ухудшает работу мозга и провоцирует развитие нарушений обмена веществ, сахарного диабета и болезней сердца.

Эксперты отмечают, что попытки «отоспаться» в выходные не компенсируют ущерб от недосыпания в течение недели, поэтому для сохранения здоровья взрослым необходимо стабильно отводить от 7 до 9 часов каждую ночь.

Ранее мы писали о том, что люди, доживающие до 100 лет, имеют одну общую черту. Правильное питание, физическая активность и крепкие социальные связи традиционно считаются основой здорового старения. Однако новое исследование итальянских ученых свидетельствует, что не менее немаловажную роль может играть тип личности. Самым заметным отличием оказалась открытость нового опыта.

Люди, которрые доживали до 100 лет и более, гораздо чаще демонстрировали любопытство, желание учиться, открытость к новым идеям и готовность пробовать новые виды деятельности.

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