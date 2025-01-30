От дома из мусора до каменной "берлоги": три уникальных дома украинцев, которые поразят каждого (фото)

Украина полна удивительных жилищных проектов, которые восхищают своей уникальностью, удивляют смелой идеей и разрушают стереотипы в архитектуре и дизайне. Из мусора, камня и роскоши – знакомьтесь с тремя самыми оригинальными домами Киевщины и Хмельнитчины, которые не имеют аналогов ни в Украине, ни в мире, и соревновались в реалити-шоу “Найкраща оселя” на телеканале ТЕТ.

Дом из мусора в Хмельницкой области

Лана из села Олешин на Хмельнитчине создала дом, не имеющий аналогов в мире — дом, построенный из отходов. Ее главная идея – доказать, что мусора как такового не существует, а каждый ресурс можно использовать под ноль.

"Мы исповедуем философию ваби-саби – это японский стиль и секрет счастливой жизни. Это отказ от успешного успеха, искусственности и перепотребления. И в нашем доме мы решили создать фьюжн японско-украинского вайбу", – рассказала Лана.

По ее словам, дом уникален. Уникальность состоит не только в его концепции, но и в самой конструкции. Это каркасный дом в форме яйца, символизирующий рождение новой жизни. 80% материалов – это переработанные отходы. Дом стоит на фундаменте из 50 отработанных автомобильных шин, уплотненных песком и щебнем. Каркас дома деревянный, а стены – из тюков пшеницы и ржи, что создает своеобразный симбиоз мазанки и африканско-японским домом.

Дом из мусора в Хмельницкой области. Фото телеканала ТЕТ

Площадь дома – 45 м², а отапливается он буржуйкой. Лана с мужем находили материалы повсюду: кухонную столешницу сделали из столетнего дуба, стиральную и сушильную машины нашли на сортировке, а посуду привезли из Бали и местной свалки. Даже матрас в их доме самодельный – наполненный луговым сеном и лавандой. Чтобы использовать все ресурсы под ноль, Лана сделала ковер из норковой шубы, которая иначе просто осталась бы на свалке.

Однако ее путь к уникальному дому был непростым. До 24 февраля Лана жила в Харькове, однако из-за полномасштабного вторжения ее семья вынуждена была срочно покинуть город. Они оказались без денег и дома, но решили не опускать руки, а создать новое жилье буквально из ничего.

“Мы переехали не имея ничего, на тот момент в нашем кармане не было ни копейки. На первое время нам приютили, но мы понимали, что надо двигаться дальше и с чего-то начинать. Мы создали максимально эргономичное пространство из того, что могли. Мы не опустили рук, действуем, творим”, – рассказала Лана.

Уникальный проект в Олешине стоил семье всего около 150 тысяч гривен. "У некоторых семей только мебель стоит такую сумму", – говорит владелица.

Этот дом не только доказывает, что нет ничего невозможного, если есть мечта и вера в собственные силы, но и изменяет отношение к потреблению и экологии.

Каменный дом-берлога на Киевщине

Военный капеллан Андрей создал уникальную дачу в селе Малютянка Киевской области – круглый каменный дом, поражающий своей грубостью и естественной гармонией. Он не просто построил жилье, а реализовал концепцию максимально экологичного, аутентичного и несколько дикого пространства, ведь соседей у Андрея вообще нет.

Круглый каменный дом-берлога на Киевщине

"Этот домик я делал примерно полгода. В общей сложности строительство обошлось в 30 тысяч долларов, но из-за специфики такого строительства важно, чтобы процессом управлял человек, имеющий мозги", – рассказал Андрей.

Его дом буквально встроен в природу – спрятан среди зелени и леса. Живая крыша, покрытая слоем соломы и чернозема, превратилась в настоящую лужайку. Его полив обеспечивает специальная водопроводная система из скважины. Создавая теплоизоляцию, Андрей использовал техническую коноплю с известью – биоэкологический материал, не боящийся влаги и огня. Потолок туалета он выложил тростником, который самостоятельно регулирует уровень влажности. Главный элемент спальни – массивная деревянная кровать ручной работы весом более 200 кг.

Круглый каменный дом-берлога на Киевщине

Следовательно, интерьер дома поражает своей монументальностью и полностью отражает личность владельца. Это пример гармонии человека с природой, где каждая деталь продумана не только эстетически, но и экологично.

Квартира-музей с туалетом в спальне в самом сердце Киева

Декоратор и галерист Дмитрий является владельцем квартиры в доме 1914 года в центре Киева. Он посвятил ее легендарному итальянскому дизайнеру Валентино Гаравани.

Стены его дома окрашены в насыщенный желтый цвет, идентичный оттенку, который доминирует в вилле Гаравани под Римом. Гостиная украшена искусственными колоннами, придающими помещению помпезности, а также роскошным "золотым" шкафом известного итальянского бренда за 12 тысяч евро, который Дмитрий переоборудовал под бар.

Столовая воспроизводит атмосферу лондонской усадьбы Валентино – ее акцентом стали исторические бело-голубые вазы, которым больше 100 лет. А также эксклюзивный сервиз, каждая тарелка которого стоит до 100 евро. Его Дмитрий планирует передавать по наследству как семейную реликвию.

"Я покупаю принадлежность к миру, которым я восхищаюсь", – объясняет галерист.

Однако главная изюминка дома – спальня с леопардовым диваном и санузлом прямо в комнате.

Санузел расположен прямо в спальне

Свое смелое решение владелец комментирует так: “Со временем оно было принято на ура. Это очень удобно и очень пикантно”.

Квартира в старом жилищном фонде Киева стоила Дмитрию 82 тысячи долларов, а еще 250 тысяч ушло на ее ремонт и отделку. Однако для художника это не просто жилье, а манифест его видения красоты.

"Для меня дело не в средствах. Я хочу стать примером цветности интерьера", – подчеркивает владелец.

Еще больше уникальных жилищ, смелых экспериментов в строительстве и нестандартных ремонтных решений на любой вкус и бюджет — в новом сезоне реалити-шоу "Найкраща оселя". Как превратить ремонт в терапию? Как обустроить жилье, не похоже ни на другое, и сколько это стоит?

Ответы уже с 15 февраля, по субботам, в 10:00 на телеканале ТЕТ. Не пропустите премьеру, которая откроет двери удивительных украинских домов.

Реалити-шоу "Найкраща оселя" на телеканале ТЕТ: новый сезон

Ранее эксперты ответили, на чем не следует экономить во время ремонта.

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