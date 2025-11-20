- Дата публикации
От каких привычек следует отказаться после 60, чтобы жить долго и счастливо
Следование этим простым советам поможет наполнить жизнь даже в зрелом возрасте радостью и новыми смыслами.
После 60 лет жизнь входит в новую фазу — более спокойную, но в то же время очень ценную. Это период, когда организм нуждается в особом отношении, а здоровье становится главным ресурсом. Именно поэтому некоторые привычки, которые казались вполне безопасными и приемлемыми в молодости, в старшем возрасте могут вредить. Отказавшись от них, можно не только улучшить самочувствие, но и наполнить свою жизнь вдохновением и радостью.
От каких привычек нужно избавиться после 60, чтобы сохранить здоровье и энергию
Малоподвижный образ жизни. Многие после 60 начинают подсознательно себя беречь, избегая любого лишнего движения. Но движение — это главный фактор долголетия. Ведь после легких физических нагрузок улучшается кровообращение, снижается риск инсульта и инфаркта, укрепляется память, стабилизируется вес. Чтобы чувствовать себя хорошо в зрелом возрасте, достаточно просто гулять на свежем воздухе по 15-20 минут каждый день.
Привычка «терпеть» боль и дискомфорт. В старшем возрасте боли воспринимают как норму, но это опасное заблуждение. Игнорирование симптомов приводит к осложнениям. Важно отказаться от привычки «само пройдет» и заставлять себя вовремя проходить обследование.
Переедание и поздние ужины. После 60 метаболизм замедляется, и организму труднее справляться с большими порциями еды. Проблемы, которые вызывает переедание: сонливость и тяжесть в желудке, повышенное давление, набор веса. Лучшее правило — легкий ужин за 3 часа до сна.
Злоупотребление телевизором и гаджетами. Длительное сиденье перед экраном ухудшает зрение, негативно влияет на качество сна, провоцирует усталость мозга, увеличивает риск появления депрессии. Полезно делать перерывы каждые 40-50 минут, а перед сном поменять экран на книгу.
Избегать общения. Одиночество — один из факторов, сокращающий продолжительность жизни. После 60 лет важно поддерживать социальные контакты: встречи, прогулки с друзьями, телефонные разговоры, хобби. Ведь общение стимулирует мозг и снижает уровень стресса.
Отсутствие планов и увлечений. Когда жизнь ограничивается бытом, мозг быстрее устает и замедляет свою работу. Хобби, новые знания и легкие цели дают смысл и активируют процессы мышления.