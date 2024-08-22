От каких желаний нужно избавиться после 50, чтобы прожить счастливую спокойную жизнь

Не все свои желания нужно претворять в реальность, о некоторых стоит забыть навсегда.

Китайский мыслитель Лао-Цзы назвал четыре желания, от которых нужно отказаться после 50, чтобы прожить вторую половину жизни счастливо и спокойно. Рассказываем, ссылаясь на материал Ukr.media, чего не следует желать после пятидесяти.

От каких желаний стоит избавиться после 50: китайская мудрость

Желание отомстить. Тот, кто сеет зло, зло и получит. Китайский философ Лао-Цзы призвал не опускаться до уровня обидчика, ведь со временем он сам себя накажет. А жажда мести будет только разъедать изнутри того, кто носит в своем сердце обиду.

Тот, кто сеет зло, зло и получит. Китайский философ Лао-Цзы призвал не опускаться до уровня обидчика, ведь со временем он сам себя накажет. А жажда мести будет только разъедать изнутри того, кто носит в своем сердце обиду. Желание покупать и владеть. Лао-Цзы говорит: "Богат тот, кто доволен своим нынешним положением, именно в этот момент он начинает радоваться жизни по-настоящему. А другие в своем желании иметь как можно больше вещей будут крутиться, как белки в колесе, до полного опустошения". Не стоит превращать свою жизнь в погоню за вещами, которые вам впоследствии станут ненужными. Вы потратите годы своей жизни на ненужные вещи, а драгоценное время – единственный ресурс, который вернуть невозможно.

Лао-Цзы говорит: "Богат тот, кто доволен своим нынешним положением, именно в этот момент он начинает радоваться жизни по-настоящему. А другие в своем желании иметь как можно больше вещей будут крутиться, как белки в колесе, до полного опустошения". Не стоит превращать свою жизнь в погоню за вещами, которые вам впоследствии станут ненужными. Вы потратите годы своей жизни на ненужные вещи, а драгоценное время – единственный ресурс, который вернуть невозможно. Желание все успеть. Так можно пропустить всю жизнь, которая нам дана для того, чтобы наслаждаться каждым ее мгновением. Китайский философ советует брать пример с природы, которая никуда не торопится, но все успевает.

Так можно пропустить всю жизнь, которая нам дана для того, чтобы наслаждаться каждым ее мгновением. Китайский философ советует брать пример с природы, которая никуда не торопится, но все успевает. Желание отвечать ожиданиям других. Если вы будете зависеть от мнения других людей, ваша жизнь превратится в самый настоящий ад. Не следует измерять свой успех похвалой или осуждением окружающих вас. Самодостаточный человек не нуждается в чужих оценках и живет собственной жизнью, несмотря на других.

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