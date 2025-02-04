От нагара на сковородке не останется и следа: простой трюк, который понравится каждой хозяйке

Этот метод также будет идеальным для чистки кастрюль и другой кухонной утвари.

Несмотря на регулярную мойку и чистку, посуда со временем теряет свой первоначальный безупречный вид. Жирный налет, нагар и въедливая грязь становится настоящей проблемой для каждой хозяйки. Обычные средства для мытья посуды не всегда справляются с многослойными жировыми отложениями, которые скапливаются на поверхности сковородок и кастрюль в процессе интенсивного использования. Особенно сложно избавиться от устаревших загрязнений, которые въедаются в металлическую поверхность. Однако выход есть и очень простой.

Как быстро избавиться от устаревшей грязи, жира и нагара на сковородках и кастрюлях

Это чудо-средство – обычный нашатырный спирт, который легко справится с любой грязью на посуде. Для чистки надо подготовить старое кухонное полотенце и два прочных полиэтиленовых пакета без отверстий. Заверните в полотенце сковороду и положите ее в пакет, туда же отправьте открытую бутылочку с нашатырем. Туго завяжите пакет и уложите его еще в один пакет, крепко завяжите и хорошо потрясите.

Встряхивание пакетов обеспечивает равномерное смачивание поверхности полотенца нашатырным спиртом, что будет способствовать более эффективному растворению жирного налета и нагара.

Пакет со сковородкой нужно оставить на час, чтобы средство хорошо отработало. За это время нагар и жир под действием нашатырного спирта размягчатся и отслоятся от металлической поверхности сковородки.

Затем извлеките сковородку из пакета и тщательно вымойте гелем для посуды, чтобы не осталось аптечного средства. Нагар отойдет сам, его не нужно будет счищать, а посуда приобретет невероятную чистоту и сияние.

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