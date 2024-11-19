От накипи на утюге не останется и следа: специалисты рассказали о хитром трюке с "копеечным" средством

Утюг – незаменимый помощник в каждом доме. Однако со временем его эффективность снижается из-за образования на подошве накипи.

Вам понадобится только приготовить простой раствор из воды и столового уксуса. Берите равные части этих ингредиентов. После этого смесь залейте в резервуар утюга, установите на приборе максимальную температуру и оставьте в рабочем состоянии на несколько минут.

Не забудьте после такой процедуры несколько раз промыть резервуар чистой водой, чтобы не только удалить остатки накипи, но и устранить резкий запах уксуса.

Как говорят эксперты, если регулярно проводить такую процедуру, то срок эксплуатации утюга значительно продлевается, а его работа всегда остается стабильной. Такой же метод можно использовать и для очистки от известкового налета отпаривателей.

Лучше всего производить очистку хотя бы раз в несколько месяцев, но здесь все зависит от частоты и интенсивности использования прибора. Поэтому возможно вам понадобится чистить утюг почаще.

Кстати, вы можете значительно снизить силу формирования накипи, что позволит реже проводить процедуру очистки прибора. Дополнительно вы еще избежите риска порчи одежды из-за известкового налета. Прежде всего, всегда наливайте в резервуар утюга специальную воду (ее можно приобрести в магазинах бытовой техники) или замените его отфильтрованной или прокипяченной водой. Также следует всегда сливать остаток воды из резервуара до следующей глажки.

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