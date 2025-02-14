От накипи не останется и следа: как быстро почистить бойлер – поможет этот копеечный продукт

От жесткой водопроводной воды водонагреватель, даже самый качественный, покрывается слоем накипи, однако с этой проблемой легко справиться.

Эксперты по ремонту рекомендуют использовать яблочный уксус, если такого дома нет, можно воспользоваться обычным белым. Специалисты убеждают, что этот продукт работает не хуже специальных средств для чистки известкового налета. Даже самый толстый слой накипи исчезнет, как и не было.

Сначала бойлер нужно выключить, затем залить 100 мл уксуса на каждые 2 литра горячей воды и оставить раствор на час, чтобы он отработал. Если с первого раза не удалось избавиться от всей накипи, процедуру необходимо повторить.

После охлаждения водонагреватель нужно тщательно вымыть. Вы заметите, что после процедуры с уксусом накипь сама будет отходить от стенок и дна прибора кусками.

Следует отметить, что использование яблочного уксуса абсолютно не вредит здоровью, а также не портит сантехнику. Такую чистку нужно проводить регулярно по первым признакам появления накипи.

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