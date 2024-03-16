От них сильно "пахнет": эксперты назвали породы собак, которые не стоит держать в квартире из-за запаха

Если вы живете в частном доме, то эти собачки точно не принесут никаких проблем, но в квартире они будут сильно "пахнуть".

Существует более 200 племенных собачьих пород, поэтому каждый человек может с легкостью подобрать такую, которая подойдет лучше всего по всем параметрам. Однако важно обращать внимание не только на преимущества определенной породы, но и на ее недостатки. Одним из таких может стать неприятный запах.

Издание Scotsman, используя для анализа данные из Американского кинологического клуба, составило перечень из десяти сильно "пахнувших" пород собак, а потому они вряд ли подойдут для квартиры, где будет сильно ощущаться запах "псятины".

Помните эти породы, если вы собираетесь взять собаку и проживаете в квартире.

Лабрадор-ретривер

Эта порода собак отличается очень сильным запахом. И, хотя, владельцы животного могут со временем привыкнуть к неприятным ароматам в квартире, посторонний человек, посетив гости, вряд ли останется от них в восторге. К тому же, стоит отметить, что лабрадоры именно из тех собак, которые любят во время прогулки вываляться в чем-то грязном и зловонном, а затем "принести" на себе этот запах домой.

Бладхаунд

Эта довольно зловонная порода, а все из-за сочетания рыхлой складчатой кожи и природной крепкой шерсти. Может помочь справиться с проблемой регулярное купание, но и оно не сможет полностью избавить квартиру от неприятного запаха. К тому же эти собаки подвержены ушным инфекциям, которые будут дополнительно создавать вонь.

Бигль

От природы эта порода собак отличается сильным "собачьим" запахом. А все потому, что он помогал им раньше отслеживать других членов стаи во время охоты. Наиболее неприятные ароматы выделяет короткая шерсть беглов.

Мопс

Может быть сразу две причины, почему мопсы могут распространять вонь по квартире. Прежде всего, эта порода собак подвержена метеоризмам. А еще одна причина кроется в особенностях их кожи. Среди складок часто собирается разнообразная грязь и мусор, который со временем начинает вонять.

Сенбернар

Родной для этой породы собак является снежная среда Альпийских гор, поэтому она отличается достаточно толстой двойной шерстью, которая обладает свойством удерживать запахи. А еще они пускают очень много слюны, что только усиливает вонь.

Причины неприятного запаха от собаки могут быть разными / Фото: Unsplash

Английский бульдог

Особенно склонна эта порода собак к выделению неприятного запаха из полости рта из-за кариеса, вызванного неправильным расположением зубов. А еще они имеют морщины на морде, под которыми собираются часто воняющие остатки пищи. Неприятным свойством английских бульдогов является также то, что их кожа под хвостом часто инфицируется, вызывая дополнительные запахи.

Йоркширский терьер

Эта порода собак отличается роскошной шерстью, к сожалению, именно она и есть причина неприятного запаха. Ведь здесь быстро скапливается грязь. А еще в его мохнатых ушах. Также кожа вокруг глаз йоркширского терьера подвержена инфицированию. Нежелательные запахи можно свести к минимуму, если искать время на регулярное купание.

Боксер

Именно эта порода испытывает наибольшие проблемы с метеоризмом. А еще боксеры часто страдают из-за пищевых аллергий, вызывающих зуд, неприятный запах кожи. Чтобы смягчить ситуацию, нужно тщательно следить за тем, чем вы кормите любимца.

Кокер спаниель

Массовая шерсть и длиннющие мохнатые уши становятся проблемой для владельцев кокера спаниеля, ведь у них часто накапливается неприятно пахнущая грязь. Это именно та порода собак, которая требует долгого и ежедневного ухода.

Шерпей

Из-за складок кожи у шарпеев возникают проблемы с гигиеной, которые и ведут к неприятным запахам. Вам придется каждый день купать любимца, чтобы аромат был минимальным.

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