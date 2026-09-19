От них такого не ожидаешь: 7 популярных пород собак, которые могут неприятно пахнуть

7 пород собак с сильным запахом — объяснение ветеринаров

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У некоторых собак запах может быть более выраженным, чем у других, и дело не всегда в недостаточной гигиене. Ветеринары назвали семь пород, представители которых из-за особенностей кожи, шерсти или строения ушей чаще сталкиваются с этой проблемой.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Как пояснила ветеринар Лиза Кан, на запах собаки могут влиять сразу несколько факторов — порода, образ жизни, питание, уход и состояние здоровья. При этом резкое или необычное изменение запаха иногда может быть признаком заболевания.

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Сенбернар

Густая шерсть, активная линька и обильное слюноотделение — сочетание факторов, из-за которого сенбернары могут пахнуть сильнее, чем другие собаки.

По словам ветеринара Эйми Уорнер, шерсть этих крупных собак способна удерживать влагу, слюну и грязь. Влажная среда, в свою очередь, способствует размножению бактерий и дрожжей. Поэтому сенбернарам необходим регулярный уход за шерстью.

Кокер-спаниель

Неожиданным представителем списка стал кокер-спаниель. Одной из причин характерного запаха могут быть его длинные, покрытые шерстью уши.

Они склонны накапливать влагу и загрязнения, а также подвержены повышенному риску развития ушных инфекций. Именно поэтому ветеринары советуют уделять особое внимание гигиене ушей кокер-спаниеля и регулярно ухаживать за его шерстью.

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Мопс

У мопсов источником неприятного запаха нередко становятся характерные складки кожи вокруг морды и шеи. В них могут скапливаться влага, остатки пищи и грязь.

По словам Кана, такая среда способствует размножению бактерий и развитию кожных инфекций. Кроме того, у представителей этой породы могут возникать проблемы с зубами и анальными железами, которые также способны вызывать неприятный запах.

Бульдог

Подобная проблема характерна и для бульдогов. В многочисленных кожных складках могут скапливаться пот, частицы пищи и естественный кожный жир.

Ветеринар Эйми Уорнер пояснила, что накопление этих веществ может создавать условия для размножения бактерий или дрожжей. Регулярная очистка складок помогает снизить риск появления неприятного запаха.

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Китайский шар-пей

Большое количество складок — одна из самых известных особенностей шар-пея, но именно она может затруднять уход за собакой.

В складках на морде и шее могут скапливаться слюна и загрязнения. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно и аккуратно очищать эти участки, а после этого тщательно их высушивать. Это помогает предотвратить развитие инфекций.

Бигль

В случае с биглями важны не только длинные висячие уши, но и любовь этих собак к активным прогулкам и изучению окружающего мира.

Их уши подвержены развитию инфекций, которые могут сопровождаться неприятным запахом. Ворнер подчеркивает: если запах исходит именно из ушей или внезапно усиливается, это может быть сигналом о проблеме, которую не стоит игнорировать.

Бладхаунд

Еще одна порода с длинными висячими ушами — бладхаунд. Из-за своего строения уши могут быть подвержены инфекциям, а значит, и появлению характерного запаха.

Кроме того, бладхаунды обладают чрезвычайно развитым обонянием и во время прогулок упорно следуют за интересующими их запахами. Из-за этого они могут пачкаться и нуждаться в дополнительном уходе.

Что делать, если собака стала неприятно пахнуть

Ветеринары отмечают, что сильный запах не стоит автоматически списывать на особенности породы. Он может появиться после прогулки или из-за недостаточной гигиены, но иногда свидетельствует о проблемах со здоровьем.

Прежде всего Кан советует попытаться определить источник запаха, проверив уши, лапы, кожу, нос, ротовую полость и область под хвостом. Если животное просто испачкалось, его можно помыть мягким шампунем, предназначенным для собак.

Если после ухода неприятный запах не исчезает или появляется без видимой причины, ветеринары рекомендуют показать животное врачу. Причиной могут быть, в частности, инфекции или стоматологические проблемы, поэтому дальнейшее лечение будет зависеть от поставленного диагноза.

Напомним, что не все собаки одинаково активны: некоторые породы известны своим спокойным, кротким нравом и сильной привязанностью к людям. Эксперты назвали пять пород собак, которые отличаются нежным характером.

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